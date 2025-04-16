İktidardan sermayeye ‘ucuz işgücü’ müjdesi!

Emek Servisi

İktidar, sermayeye ucuz işgücü ile teşvik adı altında milyarlarca kaynak için yeni bir ‘fırsat’ sunuyor. MESEM’lerde işçileştirilen çocukları az bulan iktidar, Almanya’dan “dual sistem” ithalatına hazırlanıyor. İddiayı, Dünya gazetesinden Ferit Parlak yazdı. Haberde, “Meslek sahipleri, onların örgütleri, odalar, borsalar mesleki eğitim sisteminin en önemli parçası olarak belirlendi” ifadeleri yer aldı.

Almanya’da uygulanan sistem için hazırlanan haberde “İşletmeleri teşvik etmek için vergi indirimleri ve diğer teşvikler sunulacak” denildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle organize sanayi bölgelerinin (OSB) içine kurulması planlanan sanayi ve teknoloji kolejleri, tıpkı mesleki eğitim merkezleri (MESEM) gibi çocukların haftanın dört gününü işte, bir gününü okulda geçireceği şekilde tasarlanıyor.

2023 yılında en az 53, 2024 yılında en az 71 çocuk işçi hayatını kaybetti. Bunların önemli bir kısmı meslek lisesi stajyerleri ya da çırak statüsünde çalışanlardı. Dual sistemin halihazırda uygulanan hali olan MESEM’ler, çocukları sermayeye ucuz işgücü haline getiriyor. MESEM kapsamında yaklaşık 1,5 milyon öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerin yaklaşık 300 binini ise 18 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde MESEM kapsamında atölyelerde, fabrikalarda, inşaatlarda çalıştırılan 9 çocuğun iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği biliniyor. Çocuk işçiliği için "Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında hayati konumda" diyen Yusuf Tekin, MESEM'i de 'milli sorumluluk' olarak tanımlıyor.