İktidardan TMMOB’yi etkisiz kılma hamlesi

Haber Merkezi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı odaları, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden “Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne” tepki gösterdi. Açıklamada, teklif ile yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair pek çok alanda kamusal denetimin zayıflatılmasına ilişkin düzenlemelere yer verilirken bu alanlarda meslek odalarının da işlevsiz kılınmasının hedeflendiği belirtildi.

Teklifin içerisinde yer alan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında yer alan “Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak mimarlık ve mühendislik meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuatı hazırlamak ve bunları denetlemek” ifadeleri ile 700 binden fazla mühendis, mimar ve şehir plancısının üye olduğu TMMOB’nin ve bağlı odalarının kendilerini ve üyelerini bağlayıcı karar alma ve yetkilerine engel olunmaya çalışıldığı vurgulandı.

ANAYASA İHLAL EDİLİYOR

Düzenleme ile TMMOB’den görüş alınmak bir yana, bilgilendirme dahi yapılmadığının altı çizilirken açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kapalı kapılar ardında, alelacele yapılan görüşmelerle yürütülen bu süreçte yalnızca

birliğimizi değil; imar ve yapılaşma sürecinde görev alan yerinden yönetim kuruluşlarının, mahalli idarelerin yetkileri gasp edilmekte, görev alanlarına müdahale edilmektedir. Oysa anayasada, devletin merkezi yönetim ve yerinden yönetim esaslarına göre yönetileceği açıkça düzenlenmiştir. Yerinden yönetim kuruluşlarının yetkilerinin elinden alınarak işlevsiz hale getirilmesi, anayasanın öngördüğü bu düzeni bozmakta, açıkça anayasayı ihlal etmektedir.”

ÖZERK YAPIMIZA BİR SALDIRI

“Bu düzenleme ‘bakanlığın görev alanına giren konularda’ gibi, ucu açık ve belirsiz bir tanımlamayla TMMOB ve odalara ilişkin mevzuatı hazırlama ve denetleme yetkisini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devrederek idari hiyerarşi içine almakta, birliğimizin özerk yapısını ortadan kaldırmaktadır. Bu düzenleme en geniş anlamıyla mesleki-demokratik kitle örgütü, dar anlamda ise kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olan birliğimizin ve bağlı odalarının çağdaş demokrasilerin en önemli gereklerinden biri olan ‘denge-fren mekanizmasını’ yok saymaktadır.”

Yapılacak bu değişiklikle TMMOB ve bağlı odaları hedef alınmaktadır çünkü; Birliğimiz, İliç’ten Soma ve Ermenek’e maden facialarının; Akkuyu’dan Sinop’a nükleer kirliliğin, Fırtına Deresi’nden Munzur Vadisi’ne özgür akması engellenen derelerin, Aydın’dan Filyos’a yok edilen tarım alanlarını korumak, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızın halkımızın elinden alınmasını engellemek için mücadele etmektedir. Birliğimiz, Salda Gölü’nden Van Gölü’ne su havzalarının, Kuzey Ormanlarından Kazdağlarına ormanların, Karasu’dan Akdeniz’e kıyıların, Marmara’dan Karadeniz’e denizlerin korunması için mücadele etmektedir. TMMOB ve bağlı odaları, ‘itibarsızlaştırılma ve gözden düşürmeyi’ amaçlayan birçok benzeri girişime rağmen, kuruluş amaçları doğrultusunda çalışmaktan geri durmamıştır."