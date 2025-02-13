İktidardan TÜSİAD'a tepki: Adalet Bakanı ve AKP Sözcüsü açıklama yaptı

İktidardan, TÜSİAD’ın bugünkü Genel Kurulu’nda yapılan açıklamalara tepki geldi.

Türkiye’nin büyük sermaye gruplarını temsil eden TÜSİAD’ın bugünkü Genel Kurulu’nda dikkat çeken eleştiriler yapıldı. Ülkedeki hukuksuzluklara, kayyum uygulamalarına, gazetecilerin gözaltına alınıp tutuklanmasına, teğmenlerin ordudan ihraç edilmesine, suiistimal ve kayırmacılığa işaret edilen kongrede konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, “Yolsuzluk, dolandırıcılık, karaborsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, galiba artık şirket kurmaktan daha kolay” değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD'ın Genel Kurulu'ndaki açıklamalara yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir" dedi.

"YARGIYI ETKİLEMEYE YÖNELİK HER TÜRLÜ GİRİŞİME KARŞIYIZ"

"Demokratik sistemimizin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığıdır" diyen Tunç, şunları söyledi: "Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir. Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. Demokrasi sadece belli çevrelerin değil, topyekûn milletin ve devletin ortak emanetidir."

"Türkiye eski Türkiye değildir" ifadesini kullanan Tunç, "Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye’nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki; Hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez. Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.



Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir.



Demokratik sistemimizin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığıdır.



Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 13, 2025

AKP'DEN TEPKİ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de TÜSİAD'a tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çelik, "Demokrasilerde sivil toplum kuruluşlarının ülke gündemine dair açıklama yapmaları ve değerlendirmede bulunmaları en doğal haklarıdır. Ancak ülke gündemine dair değerlendirme yapma hakkı ile siyaseti şekillendirme ve yargıya talimat verme girişimleri birbirinden ayrı hususlardır. Aradaki farkı oluşturan, demokrasiye bağlılık ve hukuka saygıdır" ifadelerini kullandı.

"Maalesef Türkiye’de bazı sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki sicilleri sorunludur" diyen Çelik, şunları söyledi:

"Geçmişlerinde askeri vesayete ve yargı vesayetine verdikleri destek hafızalardan silinmemiştir. Ayrıca kendi geçmişlerinde alenen meşru hükümeti hedef alma ve görevden gönderme faaliyetleri manşetlerde yer bulmuştur. Bu nedenlerle TÜSİAD yönetimi, bu ülkede demokrasi mücadelesi verenlerin “güven bunalımı” deyince ilk aklına gelenlerden birinin neden TÜSİAD’ın yaklaşımları olduğu ile yüzleşmelidir. TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir. AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz. Siyasetin demokratik alanını korumak için eskisinden daha kararlıyız."

"CHP'NİN ÖN SEÇİMİNE KATILIN"

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜSİAD bulanık suda balık avladığı günleri özlemiş. Vesayet özlemleri depreşmiş. Siyasi mühendislik faaliyetlerine başlamışlar yine. Ağzınızdaki baklayı çıkartın, mert olun. Mücadele ise mücadele; hodri meydan! CHP’nin ön seçimine katılmayı da unutmayın" ifadelerini kullandı.