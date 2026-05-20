İktidardan varlık barışı düzenlemesi: Geri adım beklenirken kapsamı genişletildi

TBMM'de görüşülen vergi düzenlemelerine dair kanun teklifinde geri adım beklenirken iktidardan karşı hamle geldi ve varlık barışının kapsamı genişletildi. Böylece girişim sermayesi yatırım fonu da varlık barışı kapsamına alındı. CHP Karabük Milletveki Cevdet Akay, iktidarın yaptığı düzenlemeye sert tepki gösterdi. Akay şunları söyledi:

AKP’nin son dakika verdiği önergeyle birlikte, Varlık Barışı kapsamındaki servetlere yatırım fonları üzerinden yeni bir alan açılıyor. Artık kaynağı bildirilen varlıklar sadece bankada veya devlet tahvilinde değil; girişim sermayesi yatırım fonu yapıları içinde de değerlendirilebilecek. Üstelik bu alanlara vergi avantajı da sağlanıyor.

Bu düzenleme sıradan bir teknik değişiklik değildir. Çünkü girişim sermayesi yatırım fonları, klasik mevduat sistemi gibi doğrudan ve şeffaf biçimde takip edilen yapılar değildir. Fon katılım modelleri, ortaklık ilişkileri ve çok katmanlı finansal işlemler nedeniyle para hareketlerinin izlenmesi daha karmaşık hâle gelebilir. Bu durum, denetim ve mali şeffaflık açısından yeni tartışmaları da beraberinde getirebilir.

İktidar bir yandan yüksek vergiler, artan harçlar ve ağır ekonomik yüklerle vatandaşın sırtındaki baskıyı büyütürken; diğer yandan Varlık Barışı kapsamındaki servetlere yeni finansal imkânlar ve teşvik alanları açmaktadır.

Ekonomik güvenin zayıfladığı, doğrudan yabancı yatırımların gerilediği, üretim maliyetlerinin arttığı bir dönemde çözüm yine Varlık Barışı, vergi istisnası ve finansal kolaylık mekanizmalarında aranmaktadır.

Bugün yapılan şey; üretime, sanayiye ve kalıcı yatırımlara dayalı sürdürülebilir bir sermaye modeli kurmak değil, finansal sistem içinde yeni geçiş alanları oluşturmaktır.

Türkiye’nin ihtiyacı; kaynağı tartışmalı servetlere yeni alanlar açmak değil, hukuka güven veren, öngörülebilir, üretim odaklı ve şeffaf bir ekonomik düzen kurmaktır.