İktidardan yeni adım: Sosyal medya ve dijital platformlara RTÜK modeli gündemde

İktidar, sosyal medya ve dijital platformlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) modeli getirmeye hazırlanıyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre söz konusu düzenleme AKP MKYK toplantısında ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplantıda kapsamlı bir sunum yaptı.

Sunumda, özellikle çocuklar ve gençler üzerinde sosyal medyanın olumsuz etkileri, dijital platformlardaki denetimsizlik ve mevcut düzenlemelerin yetersizliği detaylarıyla ele alındı.

Göktaş, neden bu düzenlemeye ihtiyaç olduğunu, hiçbir şey yapmamanın bir seçenek olarak kabul edilemeyeceğini, bu yasağı uygulayan örnek ülkeler çerçevesinde anlattı.

"DİJİTAL MEDYANIN DENETİM ORGANI"

Bazı üyeler, radyo ve televizyon yayınlarını denetleyen RTÜK’e atıf yaparak, sosyal medya ve dijital platformları denetleyecek benzer bir üst kurulun kurulması gerektiği önerisinde bulundu.

Üyeler, kurulacak yeni yapının “Yeni dijital medyanın denetim organı” olması gerektiğini belirtti.

MKYK üyeleri, sosyal medya platformlarına bugüne kadar getirilen yükümlülüklerin etkili bir sonuç doğurmadığını dile getirdi.

Toplantıda, sosyal medya şirketlerinin ülkelere göre farklı içerik kısıtlama politikaları uygulamasının sorunu daha da derinleştirdiği vurgulandı.



