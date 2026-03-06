İktidarı 19 Mart korkusu sardı!

Haber Merkezi

AKP iktidarı, 19 Mart eylemlerinin birinci yılı yaklaşırken öğrencilere yönelik saldırılarına hız verirken Hacettepe Üniversitesi’nde 19 Mart sürecindeki eylemlere katılan öğrencilere verilen 3 yıla varan uzaklaştırma kararına ise tepkiler sürüyor.

Dün Rektörlük önünde bir araya gelen öğrenciler, verilen uzaklaştırma kararına ve açılan soruşturmaları protesto etti. Öğrencilerin eylemine Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ve Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Şube Başkanı Eylem Ergüven de destek verdi. Aynı zamanda SOL Genç’li öğrenciler yayınladıkları videoyla uzaklaştırma cezası verilen öğrencilerle dayanışma içinde olduklarını duyurdu.

KİŞİ BAŞINA 30 SORUŞTURMA

Öğrenciler, Rektörlük binasından kampüsün Nizamiye kapısına yürüdü. Üniversite kapısı önünde uzaklaştırma cezası nedeniyle okula giriş yapamayan arkadaşlarıyla buluşan üniversiteliler, üzerinde “Soruşturmalarla bitmeyiz, siz gitmeden gitmeyiz!” yazan 20 metrelik bir pankart açtı. Burada yapılan açıklamada öğrenciler, “Derslerimize girince fark ettiğimiz uzaklaştırma cezalarını tebliğ etmeye bile yeltenmeyen Rektörlük bizleri kampüslerden çıkarabileceğini düşünüyorsa buradayız, okulumuzu terk etmeyiz” dedi.

19 Mart sürecinden bu yana kişi başına 30’a yakın soruşturma açıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Öğrencileri sindirmeye çalışan Rektörlük kendi uyduruk yönetmeliğini dahi tanımıyor, eğitim öğretim hakkımızı aklınca suçlar yaratarak gasp ediyor. Ayrıca onlarca arkadaşımız hakkında bir senedir sonuçlanmayarak zamanaşımına uğramış birçok dosyadan hâlâ cevap bekliyoruz. Kayyumluk kendi avukatların dahi savunamadığı soruşturmalara karşı ceza vermek istemeyen akademisyenleri baskılayarak öğrencilere ceza veriyor. Kayyumluk Ankara Emniyet’inden isim istiyor, ÖGB’nin tetikçiliğiyle gelişigüzel soruşturmalar açılıyor” denildi.

Gezi Direnişi sırasında katledilen ali İsmail Korkmaz’ın resmini Yemekhane meydanına çizen öğrenciye bir yarıyıl uzaklaştırma cezası verildiğine dikkat çekilen açıklamada, basın açıklaması yapmak istedikleri sırada ÖGB tarafından şiddete maruz kalan öğrencilerin ise 1 yıl okuldan uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, “Hacettepe’de tutuklamalara karşı buluşup meydana mumlarla özgürlük yazıp şarkılar söylediğimiz şenlikte ‘kitleyi yönlendirmek’ isnadıyla arkadaşlarımıza ceza verildi. Yıldız Amfi’de aldığımız ve akabinde yüzlerce arkadaşımızla 1 Mayıs alanına akın ettiğimiz forum bahanesiyle arkadaşlarımıza ceza verildi. 19 Mart’a katılmak slogan atmak şarkı söylemek halay çekmek megafonla konuşma yapmak gibi tespitlerle Rektörlük ceza yağdırıyor” ifadeleri kullanıldı.

“AKP’nin atamaya doyamadığı kıymetli Rektörü Cahit Güran seçmece cezalarla kitleselleşen hak taleplerini bastıramaz” denilen açıklamada şunlar aktarıldı: “Biz değil sizler gideceksiniz. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Usulsüz sorusturmalar geri çekilene, hakkımızda verilen cezalar düşürülene ve demokratik hak kullanımı bir soruşturma konusu edilmeyene, üniversiteler özgürleşene kadar mücadele edeceğiz.”

ODTÜ’LÜ 11 ÖĞRENCİYE DAVA

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 11 ODTÜ öğrencisi hakkında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan dava açtı.

ODTÜ Mezunları Derneği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "19 Mart sürecinde Anayasal haklarını kullanarak protesto eylemlerine katılan ODTÜ öğrencilerinden 11 arkadaşımız hakkında hazırlanan iddianame kabul edilmiş ve haklarında dava açılmıştır. Anayasal hakların kullanımı baskı, gözaltı, dava ve diğer hukuki tedbirlere başvurularak engellenemez. İlk duruşması 9 Haziran'da görülecek olan davada, öğrenci arkadaşlarımızın yanında olacağız. Asla yalnız yürümeyeceksiniz" denildi.

Ancak öğrencilere yönelik saldırılar bununla da sınırlı kalmadı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencileri, kendilerini "Ülkü Ocakları" üyesi olarak tanıtan faşist grupların sistematik olarak tehditlerine maruz kaldıklarını duyurdu. Öğrenciler, ders çıkışlarında bu gruplar tarafından telefonlarının zorla alınarak, oluşturulan sanal gruplara eklendiklerini, bu gruplar üzerinden etkinliklere çağrıldıklarını, etkinliklere katılmayanların ise ceza ile tehdit edildiklerini belirtti.

Öğrenciler dönem boyunca tehdit ve baskılara maruz kaldıklarını ve yaşananlara karşı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve üniversite dekanlığına şikâyetlerde bulunduklarını ifade etti. Öğrenciler, şikâyet eden öğrencilerin ise kameraların olmadığı bir sınıfa götürülerek darp edildiğini aktardı.

Öğrenciler, olayın ardından tutanak tutan polislerin kendilerini özel numaradan arayarak "Şikâyetçi olursanız sizi okulda okutmazlar. Okuduğun okul boşa gider. Gel konuşup hal edelim" dediklerini belirtti.