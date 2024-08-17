İktidarın 2025 planı ortaya çıktı: En fazla yüzde 15-20 zam!

Hükümetin yılbaşında çalışan ve emeklilere en çok yüzde 20 zam planladığı ortaya çıktı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın yabancı yatırımcılardan gelen sorular üzerine, yılbaşında yüzde 15-20 zamma göre kendi hesaplarını yaptıklarını söylediği belirtildi.

10 Haber’den Erdal Sağlam’ın yazısına göre, geçtiğimiz ay Londra’da yabancı bir aracı kurumun düzenlediği toplantıya katılan Karahan, sunumunun ardından yatırımcıların sorularını yanıtladı. Özellikle asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları hakkında gelen bir soruya yanıt veren Karahan, 2024 yılı başında yapılan zamların oldukça yüksek olduğunu vurguladı. Bu nedenle, çalışan kesimin yıl sonu enflasyon farkı beklentilerinin karşılanamayacağını belirtti.

Sağlam, yazısına şöyle devam etti: