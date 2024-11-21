İktidarın ajan yasası ısrarı sürüyor

Haber Merkezi

AKP Meclise sunduğu torba yasadaki etki ajanlığı düzenlemesi Meclis’te tekrar değerlendirilecek. İki kez geri çekilen ve toplumun geniş kesimlerinin itirazlarına yol açan etki ajanlığı düzenlemesine göre “Devlet güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler” tanımlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Teklife göre bu fiil “Savaş ya da askeri hareketlilik sırasında işlenmiş” ise 8 ila 12 yıla kadar çıkabilecek. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, “Yeniden getirmek için fırsat kolladıklarını görüyoruz” derken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de “Kırmızı alarmdan, sarı alarma geçtik” diyerek tehlikenin henüz geçmediği uyarısında bulundu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler de “Varsa endişeleri, kanun maddemizde herhangi bir önerileri varsa onları dinleyeceğiz" dedi.

Evrensel’in haberine göre CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de AKP’nin yeniden değerlendirme kararında toplumsal muhalefet ve Meclisteki itirazların bunda etkili olduğunu dile getirdi. Emir, “Bu yasayla toplumda toplumsal korku ikliminin oluşmaması için duruşumuza devam edeceğiz” dedi. Edinilen bilgilere göre ise Meclis'te grubu bulunan 6 partinin grup başkanvekilleri madde ile ilgili bir araya gelecek. Toplantıya AKP'den Grup Başkanvekili Özlem Zengin katılacak. Zengin muhalefet grup başkanvekillerinin eleştirilerini dinleyecek.