İktidarın ajandasında sefalet var

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 2006-2025 dönemindeki bütçe verilerine mercek tuttu. Kamuda tasarrufta ilk gözden çıkarılanın kamu personelinin özlük hakları olduğunu belirten Bakırlıoğlu, “İktidar öyle bir bütçe yapıyor ki bütçeden emeklinin ve memurun aldığı pay yıllar içinde düşüyor” dedi. Bakırlıoğlu, ekonomik krizin faturasının memurlar ve memur emeklilerine kesildiğini söyledi.

Bakırlıoğlu’nun çalışmasına göre, kamu personeli sayısı 2016 yılından Haziran 2025 dönemine kadar yüzde 45 artarak 5 milyon 249 bine ulaştı. Aynı dönemde kamunun personel harcamasında ise düşüş yaşanması dikkati çekti. Buna göre, 2016 yılında yüzde 29,7 olan kamunun personel giderinin bütçe içindeki payı, yüzde 3,9’luk erimeyle Haziran 2025 itibarıyla yüzde 25,8’e kadar indi.

HALDEN ANLAMAZ İKTİDAR

Kamunun bütçe verilerine yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP’li Bakırlıoğlu, memurun, işçinin emeklinin sayısı artarken kamunun personel giderlerinin bütçe içindeki payının her geçen gün azaldığını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 ve 2027 yılları için sunduğu zam oranlarının kamu çalışanlarını daha da derin bir krize sokacağının altını çizen Bakırlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“2026 yılında bütçenin bir önceki yıla göre yüzde 17 artması öngörülüyor ancak 2026 yılında memura verilen artış ise ilk altı ay için yüzde 10 ikinci altı ay için yüzde 6 olarak öngörülüyor. Benzer durum 2027 yılı içinde geçerli. 2027 yılında bütçenin bir önceki yıla göre yüzde 12 artması tahmin ediliyor ancak memura verilen artış sadece 4+4 ile ifade ediliyor. Eğer bu oranlar gerçekleşirse kamu personeline bütçeden yapılan ödemelerin her geçen gün azaldığını göreceğiz.

Yurttaş çarşıya, pazara çıkmaya korkar, üstüne başına bir şey alamaz halde. Ülkede durum buyken iktidar utanmadan memura yüzde 10 zam teklif ediyor. Rakamlar bu kadar açık ortadayken memura bu zammı teklif etmek için insanın ya kör olması ya da halden anlamaz olması lazım. İktidarın ve bürokratlarının tuzu kuru. Ballı maaşlar, huzur hakları… Olan gariban memura ve emeklimize oluyor.”