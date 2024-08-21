İktidarın amacı belediyeleri çalıştırmamak: Ya SGK borcu ya personel maaşı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında kurulan Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi’nin (SODEMBEK) ilk toplantısında konuşulanlar belli oldu.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, SGK borçları ve belediyelerin mali yapıları ile orman yangınları, deprem ve Katliam Yasası toplantının ana gündemlerini oluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Tahsil edilecek. Yok artık üç kuruşa beş köfte” sözleriyle gündeme gelen SGK borçlarıyla ilgili geniş değerlendirme yapıldığı bildirildi.

CHP’nin, belediyelerin SGK borçlarının yapılandırılması için teklifte bulunacağı belirtildi. Belediyelerin hizmet ürettiğinin altını çizen CHP’li belediye başkanları, mal alımlarında ödediğimiz KDV’lerden alçakları olduğunu belirterek, “Kar etmiyoruz ki vergi ödeyelim. KDV alacaklarımız ile SGK borçlar mahsuplaşabilir” değerlendirmesinde bulundu. SGK ile arazi takası, “SGK borçları nasıl kapatılacak?” sorusu karşısında sunulan öneriler arasında yer aldı.

YA MAAŞ YA SGK

Türkiye’deki ekonomik buhran nedeniyle iğneden ipliği hemen her ürüne yapılan zamların belediyeleri de etkilediğinin altını çizen başkanlar, “Giderlerimiz çok arttı. ‘Ya personel maaşı ya SGK borçları’ noktasına getirildik. Belediyelerin elini koluna bağladılar” dedi.

KANUN TEKLİFİ HAZIRLIĞI

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile SGK borçlarına yönelik görüşeceği aktarıldı. CHP’nin, belediyelerin borçlarının yapılandırılması ve belediyelerin üzerindeki mali yükün azaltılmasına yönelik bir kanun teklifi hazırlığında olduğu ifade edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de “SGK borçları” gündemiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talep edebileceği savunuldu.

SODEMBEK’in toplantısında öte yandan, belediye başkanlarının gelir artırıcı önlemler alması gerektiği kaydedildi. Bu kapsamda yapılacak uygulamaların, SODEMBEK’in bir sonraki toplantısında tartışılacağı dile getirildi.

KATLİAM YASASI

Toplantıda, kamuoyunda, “Katliam Yasası” olarak tanımlanan Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklik de gündeme geldi. CHP’li başkanların, hayvan hakları alanında çalışan gönüllü kuruluşlar ile veterinerler ve barolar ile bir araya gelerek, sorunun çözümünü tartışacağı vurgulandı. Her kentin kendi dinamikleri olduğunun altını çizen başkanlar, çözümün kentlere göre değişeceğini ancak CHP’li belediyelerin kesinlikle köpekleri katletmeyeceğini ifade etti.

DEPREM VE YANGIN

Deprem ve Türkiye’nin ciğerlerini küle çeviren orman yangınları da toplantıda masaya yatırıldı. Belediyelerin yalnızca meskun mahallerin güvenliğinden sorumlu olduğunu değerlendiren belediye başkanları, “Ormana girecek aracımız yok. İtfaiyecilerimizin eğitimi de bu yönde değil. Belediyeleri suçlamaya kalkmasınlar” yorumunu yaptı. Afetlerde belediyeler arasında koordinasyon sağlanması gerektiğinin altını çizen CHP kurmayları ise “Olası bir afetten hangi belediyemiz hangi belediyeye yardım edecek, bunlar şimdiden belli olacak. Afet planlarımız hazır olacak” ifadesini kullandı.