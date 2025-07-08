İktidarın baskısı öğrencilerin üzerinde

Haber Merkezi

Özellikle 19 Mart siyasi darbesine karşı ses çıkaran öğrenci hareketlerine karşı baskılar sürüyor. Eylemlerde polis müdahalesine maruz kalan, çıkarıldığı mahkemelerce tutuklanan gençlere açılan soruşturmalar tam gaz sürüyor. Son olarak SOL Genç üyesi hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek soruşturma açıldı.

SOL Genç Eskişehir’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu sözlerle soruşturmalara tepki gösterildi: “Geçtiğimiz günlerde, Sol Genç üyesi bir arkadaşımızın sosyal medya paylaşımları bahane edilerek soruşturma başlatıldı. AKP iktidarı, gençliği soruşturmalarla ve davalarla korkutmaya, sindirmeye çalışıyor. Ancak baskılarınız, gençliğin bozuk düzene karşı olan isyanını söndüremez. Bu böyle gitmez, gençlik biat etmez.”