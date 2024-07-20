İktidarın bütçesi ayar tutmuyor

İktidarın enflasyon öngörüsü doğrultusunda hazırladığı 2024 yılı bütçesine yönelik hesap tutmadı. Yılın ilk yarısında Diyanet’in de aralarında olduğu kamu idarelerinin bütçesine 149,1 milyar TL’lik ekleme yapılmak zorunda kalındı.

Muhalefetin, “İktidarın suç ortaklığını” yapmakla suçladığı TÜİK'in enflasyon hesabının gerçeği yansıtmadığını ve başlangıç ödeneklerine sığmayan harcama alışkanlıklarının sürdüğünü gösteren bir yeni veri daha gözler önüne serildi. Genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin yanı sıra düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçesi 2024’ün ilk yarısının sonunda 149 milyar 100 milyon 41 bin TL artırıldı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 2024 yılı için toplam 11 trilyon 7 milyar 879 milyon 53 bin TL bütçe öngörüldü. Genel bütçe kapsamındaki 41 kamu idaresinin Ocak-Haziran 2024 dönemi toplam harcaması ise 4 trilyon 467 milyar 538 milyon 179 bin TL oldu.

2024’ün ilk yarısı tamamlandığında TÜİK'in hesabıyla hazırlanan bütçe, kamu idarelerinin harcamalarına yetişemedi. Toplam 41 genel bütçeli kamu idaresinin 2024 yılı bütçesine 114 milyar 638 milyon 797 milyon TL eklendi.

2024 yılının ilk yarısının sonunda başlangıç ödeneği artırılan bazı kamu idareleri ve ek bütçe tutarları ise şöyle sıralandı:

• Diyanet İşleri Başkanlığı: 63 milyon 543 bin TL

• Cumhurbaşkanlığı: 2 milyar 950 milyon 190 bin TL

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 3 milyar 110 milyon 331 bin TL

Genel bütçe kapsamındaki idareler gibi, özel bütçeli idarelerin de bütçe hesabı tutturulamadı. Toplam 176 özel bütçeli kamu idaresine 2024 için 1 trilyon 85 milyar 217 milyon 713 bin TL bütçe verildi. Özel bütçeli idareler, Ocak-Haziran 2024 döneminde 464 milyar 648 milyon 824 bin TL harcadı. Harcamaların öngörülen tutarın üzerine çıkması ile özel bütçeli idarelerin ödeneklerinin 33 milyar 496 milyon 97 bin TL artırılması yoluna başvuruldu.

Bazı özel bütçe kapsamındaki idarelerin 2024 yılının ilk altı ayının sonunda başlangıç ödeneklerine eklenen tutar şöyle kaydedildi:

• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü: 3 milyar 173 milyon 458 bin TL

• Vakıflar Genel Müdürlüğü: 13 milyar 157 milyon 582 bin TL

• Orman Genel Müdürlüğü: 2 milyar 541 milyon 517 bin TL

BENZER TABLO

Benzer bir tablo düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçesinde de yaşandı. 2024 yılına 38 milyar 381 milyon 178 bin TL bütçe ile başlayan düzenleyici ve denetleyici 11 kamu idaresinin bütçesi 39 milyar 346 milyon 325 bin TL’ye yükseltildi. Toplam 965 milyon 147 bin TL’lik bütçe eklemesinin bazı kurumlara göre dağılımı kayıtlara şöyle geçti:

• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu: 365 milyon TL

• Rekabet Kurumu: 261 milyon 800 bin TL

• RTÜK: 48 milyon 304 bin TL

HARCAMALAR KATLANIYOR

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2023 yılının ilk yarısı ile 2024 yılının ilk yarısındaki harcamalarının karşılaştırması da TÜİK’in enflasyon hesabının sahada karşılığının olmadığını ortaya koyuyor. Aile Bakanlığı’nın 2024’ün ilk yarısındaki harcaması 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 60 artarken, Diyanet’in harcamasındaki artış oranı ise yüzde 137 ile ifade ediliyor. Bazı kamu idarelerinin harcamaları dönemlere göre şöyle sıralanıyor:

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı:

Ocak-Haziran 2023: 98 milyar 758 milyon TL – Ocak-Haziran 2024: 158 milyar 20 milyon TL

• Diyanet İşleri Başkanlığı:

Ocak-Haziran 2023: 19 milyar 693 milyon TL – Ocak-Haziran 2024: 46 milyar 732 milyon TL

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı:

Ocak-Haziran 2023: 16 milyar 114 milyon TL - Ocak-Haziran 2024: 35 milyar 622 milyon TL

• Tarım ve Orman Bakanlığı:

Ocak-Haziran 2023: 71 milyar 638 milyon TL – Ocak-Haziran 2024: 135 milyar 381 milyon TL

• Adalet Bakanlığı:

Ocak-Haziran 2023: 43 milyar 346 milyon TL – Ocak-Haziran 2024: 95 milyar 22 milyon TL