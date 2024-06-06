İktidarın bütün sistemi çöküyor

Politika Servisi

Ülkede iktidar bloğunun güç gösterisi haline gelen yargı alanında yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor. Son olarak Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanlığının yetki alanı ile ilgili verdiği iki karar ise tartışılmaya devam ediyor.

AYM’nin Merkez Bankasını atama yetkisinin ve rektörlerin kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanmasının, iptal etmesinin ardından rejimin krizi bir kez daha açığa çıktı. Kararın ardından Erdoğan’ın yetkilerinin kısıtlanacağı konuşulsa da Saray’ın başdanışmanı Mehmet Uçum yaptığı açıklamayla herhangi bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını belirtti. Uçum, yaptığı açıklamada “Rektörler ve Merkez Bankası Başkanı konusunda verilen iptaller konu bakımından (KHK ile değil kanunla düzenleme olması gerektiği gerekçesiyle) yapılmış olup esas bakımından bir iptal yoktur. Yani AYM Cumhurbaşkanı’nın rektör atama ve Merkez Bankası başkanını atama/görevden alma yetkisini iptal etmemiştir” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan AYM’nin 6 yılın ardından verdiği ‘cumhurbaşkanının yetkisi yoktur’ kararını da 1 yıl ertelemeli olarak açıklaması dikkat çekti. Mahkemenin kararı 1 yıl sonra uygulamaya koyacak olması da hak ihlallerinin devam etmesi olarak değerlendirildi.

KAVGA DEVAM EDECEK

Konu ile ilgili konuşan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, kararın tartışılmaya çok açık olduğunu dile getirirken sonuç itibarıyla KHK’ların olumsuzluklarını ortaya çıkardı dedi.

AYM kararının iki yansıması görünüyor diyen Yılmaz, şöyle konuştu: “Çokça tartışmalı da bir karar aynı zamanda ancak şu an için görünen bu sonucun iki türlü yansıması mevcut. İlki 31 Mart seçimlerinin de etkisiyle yüksek yargının bir nebze olsun tek adam rejiminin olumsuzluklarını değerlendirebildiği, kanun hükmünde kararnamelerin yapılamayacağına ve bunun yerine yasal düzenlemelere uyulması gerektiğine ilişkin mesaj vermek istediği. Çünkü 703. Yasadan önce 7142 sayılı kanundan aldıkları yetkiyle sorumluluğu da Meclis’ten alarak ülkede hukuk tasfiye edilmeye başlandı ve tek adam rejimine geçişle birlikte ülke kanun devletinden resmen çıkıp bir KHK devletine dönüştürüldü. Dolayısıyla AYM’nin verdiği bu karar bir anlamda buna itiraz barındırıyor içerisinde. Diğer bir yönden ise yüksek yargı organları içerisinde iktidar arasındaki kavganın artarak devam edeceği sinyallerini içerisinde barındırıyor. Yani Hakkari’de atanan kayyum, protesto edenlere gözaltı, gibi son bir iki günde yaşananlar da düşünüldüğünde tek adam rejiminin ekonomik, politik, hukuksal alanlar başta olmak üzere bütün sistemi çöküyor. Bu da KHK’ların ne kadar tehlikeli ve gereksiz olduğunu da ortaya çıkardı. Son olarak verilen karar geriye dönük geçerli olmamakla birlikte 1 yıl sonra yürürlüğe girecek. Bazı kanun değişikliklerinde hukuksal açıdan da zamana ihtiyaç elbette ki vardır. Ancak bu konu da verilen 1 yıllık süre afaki bir süredir. Yani AYM verdiği bu kararla hem usul hem esas açısından KHK’ların olumsuzluğunu ortaya koydu ancak 1 yıl süre vermek suretiyle de aynı zaman da bunun yolunu da açtı. Dolayısıyla kararnamelerin devam etmesi anlamına da gelen bu karar bu yanıyla da oldukça çelişki barındırmakta.”