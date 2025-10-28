İktidarın çizdiği sınırda muhalefet yapmayız

Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 38’inci Olağan Kurultay’ın iptal talebine yönelik kararının ardından “Mutlak butlan” tehdidinden kurtulan CHP, şimdi de casusluk soruşturmasıyla karşı karşıya bırakıldı. Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda belediye başkanı tutuklu olan CHP’ye yönelik yargı ablukasını derinleştiren soruşturma CHP’de, “Seçime kadar CHP’yi tartıştıracak her türlü hamleyi deneyecekler” diye değerlendirildi. AKP’nin yargı ablukası, CHP’nin mücadele sahasını genişletti. Sokağın, TBMM’nin ve Genel Merkez’in yanı sıra yargının da bir mücadele alanı olarak eklendiğini belirten parti kaynakları, “Her alanda mücadele edecek enerjimiz var” diye konuştu.

CHP’liler, yargı ablukasına karşın sahada yürütülen mücadelenin ve geri adım atılmamasının iktidarı daha da hırçınlaştırdığını savunarak, “Casusluk soruşturmasının da özeti budur. 2019 yılında soruşturma izni dahi verilmeyen bir uygulamanın şimdi raftan indirilmesi, ‘Kurultay gündemi geride kaldı, yeni gündem yaratmak gerekiyor’ düşüncesinin tezahürüdür” yorumunu yaptı.

CHP kaynakları, “CHP halkın gerçek gündemini konuşmuyor” eleştirileriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. CHP’nin Türkiye’nin gerçek sorunlarını gündeme getirmediği yönündeki algının iktidara yakın kaynaklardan kasıtlı olarak yayıldığını belirten partililer, şunları söyledi: “Kurumsal kimliğine saldırılan bir parti, 19 Mart operasyonlarının ardından 64’üncü mitingini gerçekleştirdi. Genel Başkanımız miting konuşmasının yüzde 60’ını ekonomik sorunlara ayırdı. Konuşmaları dinleyen herkes, bu eleştirinin haksızlığını da görecektir. Öte yandan Meclis grubumuz da her bir yurttaşın sorunlarını Genel Kurul gündemine taşıdı. Sokağa çıkmaya çekinen halk, mitingler sayesinde etki gücünü fark etti. Boykot çağrımız, halka tüketimden gelen gücünü hatırlattı. Eğitim, sağlık ve dış politikadaki değerlendirmelerimiz, Türkiye’nin sorunlarına hakimiyetimizi gösterdi. Tüm bunlar düşünüldüğünde, ‘CHP halktan kopuyor’ eleştirilerinin kasıtlı olduğu da görülecektir. Bu eleştiriyi sahiplenenlerin bir bölümünün CHP’li gibi görünüyor olması da son derece düşündürücüdür.” CHP kaynakları iktidarın, “CHP’yi tartıştırmak” için attığı adımlara karşı Parti Programı çalışmalarının da hızlandığını dile getirdi. Temmuz ve Ağustos aylarında sahadan toplanan bilgilerin rapor haline getirildiğini kaydeden partililer, süreç tamamlandığında, “CHP iktidar olduğunda hangi bakanlıkta ne çalışmalar yapmayı hedefliyor? Nasıl bir eğitim, sağlık, adalet sistemi öngörüyor? Ekonomik krize karşı ne çözüm önerileri düşünüyor? Nasıl bir çalışma hayatı oluşturmayı planlıyor?” sorularının yanıt bulacağını belirtti.

DÖRT ANA BAŞLIK

CHP’liler, dört ana başlıkta gerçekleştirilecek tanıtım programı ile duyurulacak Hükümet Programı’nın da parti programı çalışmaları temel alınarak hazırlandığını anlattı. Bu kapsamda, parti programı için hazırlanan tüm bilgi ve politika belgelerinin hükümet programı çalışmalarının doğal parçası olacağı vurgulandı. Bürokrasi ve devlet yönetimi deneyimi olan uzmanların, sivil toplum kuruluşlarının ve akademisyenlerin katkılarıyla tematik çalışma belgelerinin hazırlandığı da aktarıldı.

CHP iktidarının yönetim anlayışını ortaya koyacağı ifade edilen hükümet programının dört ana başlığı ise “Demokrasi, Adalet, Sosyal Refah” ve “Güvenlik” olarak belirlendi. Hükümet programının Türkiye’deki karamsar iklimi dağıtacağını savunan partililer, “AKP’nin çizdiği alanda siyaset yapmadığımızı da göstermiş olacağız.