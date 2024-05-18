İktidarın dili nefreti körükledi

Ülkede iktidarın ve yandaş medyanın LGBTİ+’lara yönelik kullandığı nefret dili, şiddeti körüklemeye devam ediyor. ILGA’nın Gökkuşağı 2024 Endeksi’ne göre Türkiye LGBTİ+ haklarında 49 Avrupa ülkesi arasında 47’nci sırada.

Haber Merkezi

AKP iktidarının LGBTİ+ bireylere yönelik kullandığı nefret dili şiddeti her geçen gün daha da körüklemeye devam ediyor. Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Derneği (ILGA) tarafından hazırlanan Gökkuşağı 2024 Endeksi’ne göre ise Türkiye’de LGBTİ+ bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin en geri olduğu ülkeler arasında yer aldı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve yandaş medyanın ise nefreti körüklediğine dikkat çekilen raporda, Türkiye 49 Avrupa ülkesi arasında 47’inci sırada yer aldı. LGBTİ+’ların haklarının en gerisinde olduğu ülkelerden olan Türkiye’yi sırasıyla Azerbaycan ve Rusya takip etti.

NEFRET SON BULMADI

Ülkede LGBTİ+ bireylerin 2023’te karşı karşıya kaldıkları hak ihlalleri ile ilgili olarak dikkat çekici tespit ve gözlemler paylaşılan raporda, siyasetçiler ile dini liderlerin LGBTİ+ nefretini körükleyen çok sayıda açıklama yaptıklarına dikkat çekildi. Raporda şu değerlendirmeye yer verildi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle mayıs ayındaki seçimlere giden kampanya sürecinde en yüksek sesle LGBTİ+ karşıtı söylemleri dile getiren kişi oldu. LGBTİ+ örgütlerinin yasaklanması ve geleneksel aile değerlerinin korunması 2023 kampanyasının en temel unsurlarıydı."

ILGA ayrıca Erdoğan’ın geçen sene seçim sonuçlarının açıklanması sonrasında yaptığı konuşmada "aile kurumunu koruma" sözü vererek LGBTİ+ hakları ve örgütleri üzerindeki baskının artarak devam edeceği mesajını verdiği hatırlatıldı. Raporda ayrıca Erdoğan’ın ekim ayındaki konuşmasında da LGBTİ+ bireyleri "aile için en büyük tehditlerden biri" olarak nitelendirdiği anımsatıldı. Raporda 2023 seçimleri ile LGBTİ+ karşıtı Yeni Refah Partisi ve HÜDAPAR’ın ilk kez Meclis’e girdiği, muhalefetin bile LGBTİ+ haklarını savunmakta tereddüt ettiği aktarıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) LGBTİ+ karşıtı “LGBT propagandasına dur de” başlıklı kamu spotunun yayınlanmasına izin verdiği hatırlatılan raporda, Kaos GL tarafından yapılan suç duyurusunun da savcılık tarafından "aile kurumunu koruma" gerekçesiyle düşürüldüğü aktarıldı.

ŞİDDET ARTTI

Güvenlik güçlerinin LGBTİ+’ları nefret suçlarından korumakta başarısız olduğu ve çoğu saldırıların da cezasız kaldığına dikkat çekilen raporda, hükümetin yasaklar ve sansür yoluyla LGBTİ+’ları "kamusal alandan silmek için acımasızca çaba sarf ettiğine" vurgu yapıldı. Raporda, "Sivil toplum, gözaltı sayısı azalmış olsa da, polisin işkence ve kötü muamelesinin 2023 yılında her zamankinden daha yaygın olduğunu bildirmekte" denildi.

Onur Yürüyüşleri’ne ilişkin gözlemlerin aktarıldığı raporda, yürüyüşlerin sadece gerici ve faşist gruplar tarafından değil aynı zamanda siyasi partiler tarafından da hedef alındığına işaret edildi. Raporda, "Türkiye, sistematik yasaklar, gösterilere yönelik şiddetli saldırılar, kitlesel gözaltılar ve şiddet eylemleriyle ülkede toplanma özgürlüğü hakkını ciddi şekilde ihlal etmeye devam etti" denildi.

LGBTİ+’LAR KABUL GÖRÜLMÜYOR

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) Uluslarası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Günü dolayısıyla “Homoseksüellik ülkenizde ne kadar kabul görüyor?” başlıklı veri yayınladı. OECD’nin verilerine göre son 40 yılda Türkiye’de LGBTİ+’ların toplumdaki kabul görülmesine yönelik bir değişim yaşanmadı. 1 ila 10 arasında yapılan değerlendirmede Türkiye 1.72 oranında kalarak yerinde saydı. OECD’nin açıkladığı verilerin bazıları şu şekilde:

Hollanda: 8.21

Kanada: 7.01

Birleşik Krallık: 6.88

Avusturalya: 6.69

İspanya: 6.66

ABD: 5.58

Portekiz: 4.51

Meksika: 4.35

Polonya: 3.35

Güney Kore: 3.02

Türkiye: 1.72