İktidarın elleri yine iyiliğe kalkmadı: Gıda enflasyonu önergesine ret

Saadet Partisi’nin gıda enflasyonunun nedenlerinin tüm boyutlarıyla incelenmesi ve sağlıklı gıdaya erişimin artırılması amacıyla verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Önergenin reddedilmesiyle ilgili konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Istakoz yiyenler temel gıda maddelerini 86 milyona çok mu görüyor?” diyerek tepki gösterdi.

AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilen Saadet Partisi önerilerinin bazıları şöyle:

• Sağlıklı gıdaya erişim hakkının korunması, zehirli ve sahte gıda ürünlerinin yaygınlaşma nedenlerinin tespiti ve gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılması önerisi

• Et ve özellikle süt üreticilerinin sorunlarının nedenlerini araştırmak, çözüm önerileri geliştirmek ve sektördeki yapısal eksiklikleri gidermek amacıyla Meclis Araştırması açılması önerisi

• Türkiye’de çocuk sağlığı, yoksunluğu ve yoksulluğunun boyutlarının araştırılması, mevcut sosyal politikaların etkinliğinin değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla Meclis Araştırması açılması önerisi

• Anayasal hakkını kullanarak fikrini beyan eden muhalif sanatçı ve iş insanlarının hedef gösterilmesiyle oluşan hukuksuz ve güvensiz ortamın tüm yönleriyle irdelenmesi ve çözümüne yönelik yasal ve siyasi adımların atılması amacıyla Meclis Araştırması açılması önerisi

• Türkiye’nin demokratik değerlerine ve halkın iradesine yapılan müdahalelerin siyasi ve toplumsal boyutlarıyla ele alınması ve TBMM adına atılması gereken adımların belirlenmesi amacıyla Genel Görüşme açılması önerisi

• İnsanlığa karşı işlenen suçlar karşısında Türkiye'nin tutumu, İsrail ile yürütülen ticari ve lojistik ilişkilerin değerlendirilmesi amacıyla Genel Görüşme açılması önerisi

• Emekli maaşlarındaki yetersizlik, ikramiyelerin reel değer kaybı ve sosyal güvenlik sistemindeki adaletsizliklerin nedenlerinin araştırılması, çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını önerisi