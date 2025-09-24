iktidarın engellemelerine rağmen: 127 kreş ve 16 yurt

Gökay BAŞCAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan ve İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir’in Saraçhane’de düzenlediği basın toplantısında belediyenin faaliyetleri paylaşıldı. Konuşmasına 23 Mart’tan bu yana Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını ileterek başlayan Aslan, tüm projelerin İmamoğlu’nun vizyonuyla hayata geçirildiğini belirtti.

Aslan, “Yaşadığımız bunca haksızlığa rağmen, Ekrem Başkanımız umudunu asla yitirmiyor. Silivri zindanında da halkımızın refahı, mutluluğu ve gelecek güzel günleri için çalışmaya devam ediyor. Biz de onun yanındayız” dedi.

Ardından söz alan Volkan Demir ise 2019’dan bu yana sosyal belediyeciliğin somut çıktılarından söz etti. Sadece öğrencilere bugüne kadar 42 milyarın üzerinde destek verildiğini aktaran Demir; eğitim, sağlık ve sosyal destek ile projeleri sıraladı.

Konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aslan ve Demir, “Metrolarda durum nedir?” sorusuna tasarruf tedbirleri genelgesini işaret ederek "Vergi gelirleri düştüğü zaman biz de pay alamıyoruz. Bir de SGK iştiraklerimizin borçları da kesilmeye devam edince finansal olarak yorulduk. Ama hiçbir bir hizmetimizi aksatmadık’’ dedi.

∗∗∗

SAĞLIK VE SOSYAL DESTEKLER:

• 320 bin çocuğa 44 milyon 600 bin litre Halk Süt.

• 817 bin anneye Anne Kart, 220 milyon ücretsiz yolculuk.

• 83 bin 593 aileye Yenidoğan Destek Paketi.

• 19 bin 726 çifte 273 milyon TL evlilik desteği.

• 10 bin 76 emekliye toplam 100 milyon TL “Emekli Pazar Desteği”.

• 391 bin 821 haneye 7 milyar TL’nin üzerinde düzenli destek.

∗∗∗

DİĞER SOSYAL PROJELER:

• 782 bin 800 kurban konservesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

• Askıda Fatura kampanyasıyla binlerce haneye destek sağlandı.

• “Yuvamız İstanbul” kreşlerine 6,5 milyar TL yatırım yapıldı.

• İstanbul Vakfı “Büyüt Hayallerini” projesiyle 7 bin 300 öğrenciye burs.

∗∗∗

EĞİTİM DESTEKLERİ:

• 18 farklı hizmetle öğrencilere 42 milyar TL’nin üzerinde destek.

• 2025-2026 döneminde 100 bin öğrenciye 20 bin TL burs (toplam 2 milyar TL).

• 22 bin 645 öğrenciye ulaşım desteği.

• 20 bin öğrenciye kıyafet desteği, toplam 100 milyon TL.

∗∗∗

KENT LOKANTALARI VE İSTİHDAM:

• 19 Lokanta ile 70 TL’ye üç çeşit yemek.

• 7 milyon öğün yemek, toplam 1,3 milyar TL ekonomik katkı.

• 33 Bölgesel İstihdam Ofisi ile 260 bin kişiye iş sağlandı.

• İş arayanlara ücretsiz ulaşım imkânı.

∗∗∗

KREŞ VE YURTLAR:

• 2019’da sıfır olan sayı bugün 127 kreşe ve 16 yurda ulaştı.

• Kreşlerde toplam 12.367 çocuk hizmet alıyor.

• Kreşler sayesinde ailelerin bugüne dek 8 milyar TL tasarrufu oldu.

• Yurtlarda 2019-2025 arası 4,5 milyar TL tasarruf sağlandı.

∗∗∗

TAMAMLANAN / SÜREN HATLAR:

• Sancaktepe-Sultanbeyli metrosu deneme sürüşlerinde, Ocak’ta açılacak.

• Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosu 2026 Mayıs’ta açılacak.

• Kirazlı-Halkalı hattı 2026 başında devreye girecek.

• Mahmutbey-Kanuni Sultan Süleyman hattında çalışmalar devam ediyor.

• İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metrosu için Cumhurbaşkanlığı’ndan yatırım programına alınması talep edildi.