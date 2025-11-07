İktidarın güncel hedefi nafaka

İktidar kadınların nafaka hakkını yeniden tartışmaya açtı. Kadın yoksulluğuna bir çözüm bulmayan, kadınları sadece “aile” içinde tanımlayan rejim, kadınların kazanılmış haklarını tarumar ederek toplumun tamamen dışına itmeyi amaçlıyor. Yandaş gazetelerde çıkan haberlere göre Adalet Bakanlığı, nafaka sistemine ilişkin kapsamlı bir değişikliğe hazırlanıyor. Yeni yargı paketiyle süresiz nafaka uygulamasının kaldırılması, boşanma süreçlerinin kısaltılması ve aile arabuluculuğunun yasal zemine oturtulması hedefleniyor. Hukukçular “süresiz nafaka” diye bir şey olmadığını vurgulayarak doğrusunun yoksulluk nafakası olduğunu belirtse de iktidar cenahı toplumu manipüle etmeye devam ediyor.

Bakanlık ayrıca, ödenmeyen nafaka borçlarına yönelik cezai yaptırımlarda da yeni bir düzenlemeye gidiyor. Cebri İcra Kanunu taslağı kapsamında, nafakasını ödemeyen borçlulara uygulanan tazyik hapsine (zorlama hapsi) üst sınır getirilecek. Mevcut sistemde, nafakasını ödemeyen kişilere üç aya kadar tazyik hapsi uygulanıyor ve her yeni ödeme dönemi için bu ceza tekrarlanabiliyordu. Yeni taslak ise bu uygulamaya bir üst sınır getiriyor. Buna göre, aynı nafaka kararına ilişkin toplam tazyik hapsi süresi bir yılı aşamayacak.

Ayrıca, kişi hapis cezasını çekerken yeni bir nafaka borcu doğarsa, aynı anda ikinci bir tazyik hapsi kararı verilemeyecek. Bu düzenlemeyle kadınların zaten zar zor alabildiği nafaka hakkının tamamen gasbedilmesinin önü açılacak.

TOPLUMU MANİPÜLE EDİYORLAR

Taslakta kadınların ekonomik olarak mağdur edilmemesi şartıyla, “süresiz nafaka sistemi yerine süreli veya kademeli nafaka uygulamasına” geçileceği öne sürülüyor. Fakat mevcut yasada karşı tarafın yoksulluk durumu ortadan kalktığında zaten nafaka uygulaması da son buluyor.

Öte yandan kadınların boşanma sürecinde haklarından feragat etmesi sağlanarak boşanmalar kolaylaştırılması da paketin hedefleri arasında. Yani aile arabuluculuğunun hayata geçirilmesiyle kadınlar miras, nafaka gibi haklarını alamadan boşanmak zorunda kalacak.

EŞİK Gönüllüsü Avukat Dr. Nezahat Doğan Demiray konuya ilişkin BirGün’e değerlendirmelerde bulundu.

SÜRESİZ NAFAKA DİYE BİR ŞEY YOK

Ülkede süresiz nafaka diye bir şey olmadığını, onun yoksulluk nafakası olduğunu vurgulayan Demiray, “Yoksullaşan taraf mevcut koşullarda hep kadınlar. Yoksul olan taraf erkek olunca ona da nafaka verilmesi gerekiyor. Yoksulluk durumu ortadan kalkınca nafaka da kaldırılıyor. Yani süresiz değil” dedi.

Burada iktidarın amacının kadınları evliliklere mecbur bırakmak olduğunu kaydeden Demiray, “İktidar bu hamleleriyle Anayasa’yı da uluslararası yükümlülüklerini de tanımıyor. Nafakanın değil cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması gerek. Eskiden nafaka süresi 5 yıldı, şimdi amaç daha da azaltmak” ifadelerini kullandı.

Erkeklerin mevcut durumda da nafaka ödememek için her şeyi yaptığını hatırlatan Demiray, “Tazyik hapsi caydırıcı oluyordu. Taslak Meclis’ten geçerse artık kadınlar hiç nafaka alamayacak demektir” diye konuştu.

Öte yandan iktidarın aile hukukunda arabuluculuğu getirmek istediğini belirten Demiray, “Türkiye’de evlilik kadınlar için maalesef sosyal güvenlik kurumu gibi bir şey. Arabuluculuk sistemiyle kadınlar haklarından feragat etmek durumunda kalacak, boşanmalar kolaylaşacak” dedi. Demiray sözlerini şöyle sonlandırdı: “Eşitlik olmayan yerde arabuluculuk olmaz. Bu taslak hayata geçerse kadınların hakları gasbedilecek.”