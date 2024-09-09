İktidarın gurur tablosu: 3 milyon 792 bin yoksul hane

AKP'nin büyük oranda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda şekillenen ekonomi politikası, milyonlarca haneyi yoksulluğa sürükledi.

İktidar çevresindeki bir avuç azınlık zenginliğine zenginlik katarken çok sayıda yurttaş, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma getirildi. İktidarın sosyal yardım karnesi de Türkiye’deki milyonlarca yurttaşın yaşamını ancak sosyal yardımlar ile sürdürebildiğini ortaya koydu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ocak-Temmuz 2024 dönemini kapsayan sosyal yardım verilerini açıkladı. Veriler, Türkiye'de düzenli sosyal yardıma muhtaç kişi sayısının 15 milyonu aştığını gözler önüne serdi.

Bakanlığın verilerine göre, düzenli sosyal yardım kapsamına alınan hane sayısı, Temmuz 2024 itibarıyla 3 milyon 792 bin 340 olarak gerçekleşti. Bakanlık, TÜİK'in hane başına düşen kişi sayısı hesabına göre, 15 milyon 169 bin 360 kişiye düzenli sosyal yardım yaptı.

Açlık sınırının altında geliri olan hanelerin dahil edildiği Aile Destek Programı’na yönelik veriler de iktidarın gizlemek istediği derin yoksulluğu açığa çıkardı. Buna göre, 2022 yılında 3 milyon 99 bin 560 olan Aile Destek Programı kapsamındaki hane sayısı, Temmuz 2024’te 3 milyon 233 bin 648 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de giderek derinleşen yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisi de sosyal yardım verileriyle ortaya konuldu. Ailesinin yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan ve ailesinden koparılma riski bulunan çocukların dahil edildiği Sosyal ve Ekonomik Destek Programı’na (SED) alınan çocuk sayısında çarpıcı artış kaydedildi. 2023 yılının sonunda 164 bin 995 olan SED kapsamındaki çocuk sayısının, Temmuz 2024 itibarıyla 167 bin 873 olduğu belirtildi.

SOSYAL YARDIMLA YANAN IŞIKLAR

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin ve ailesinin yanından alınma riski bulunan çocukların yanı sıra, elektrik tüketim desteğinden yararlanan hane sayısında da çarpıcı artış yaşandı. Türkiye’de giderek derinleşen yoksulluğa yönelik, “Işıklar ancak sosyal yardımla yanıyor” eleştirilerinin haklılığını ortaya koyan verilere göre, 2019 yılında 2 milyon 420 bin 915 olan elektrik tüketim desteğinden yararlanan hane sayısı, Temmuz 2024’te 3 milyon 658 bin 880’e yükseldi.

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MUHTAÇ EDİP GÖZ DİKTİLER

Sermayeye her fırsatta teşvik ve muafiyetlerle vergide iltimas geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahsilatta rotasını yurttaşın cebinden geri çevirmeye niyetli değil.

Bakanlık şimdi de milyonlarca kişinin aldığı sosyal yardımlara göz dikti. İlk hedefte ise kadınlar bulunuyor. İlk kez Türkiye gazetesinin dile getirdiği iddiaya göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, boşanan kadınların faydalandığı sosyal yardımları incelemeye aldı. İktidarın sosyal yardımlara mecbur hale getirdiği milyonlarca kişi, Maliye tarafından incelenecek. İncelemeler sonucunda kişinin sosyal yardımı kesilebilecek. Bakanlığın neye göre tespit yapacağı ise henüz bilinmiyor. İddiaya göre boşandığı kişi ile birlikte yaşayan kadınlar da Maliye’den ceza alacak. Bakanlık, kadınların beraber yaşadığı kişiyi tespit edecek. İncelemenin ardından kadının dul ve yetim aylığı gibi sosyal yardımları alıp alamayacağına karar verilecek. Bakanlık, yine bilinmeyen yöntemlerle "gücü olup çalışmayan" kişileri tespit etmeye hazırlanıyor. Bununla birlikte, kayıt dışı çalışanların da inceleneceği açıklandı. Kayıt dışı çalışma ile mücadele için 22 yılda etkin adımlar atmayan AKP iktidarı, yardımları geri çekebilmek için kişinin istihdam edilip edilmediğine bakacak. İncelemelerin ne zaman başlayacağı bilinmezken Bakanlıktan da konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.