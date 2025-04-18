İktidarın Kılıcı ve Kalkanı: Erbaş’ın Diyaneti kitabı çıktı

Gazetemiz BirGün muhabiri Mustafa Mert Bildircin ve ve gazeteci Sefa Uyar'ın birlikte kaleme aldıkları “İktidarın Kılıcı ve Kalkanı: Erbaş’ın Diyaneti” kitabı Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıktı.

Sefa Uyar ve Mustafa Mert Bildircin’in elinden çıkan kitap, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dahil olduğu tartışmalara ışık tutmak ve iktidarın aparatı haline nasıl getirildiğini ortaya koymak, toplumun dinselleştirilmesi sürecinde başkanlığın oynadığı rolü somut olaylar üzerinden kayda geçirmek amacıyla kaleme alındı.

İKTİDARIN APARATI DİYANET

Gazeteci olarak bu yıllara tanık olan, Diyanet’i ve karıştığı tartışmaları yakından takip eden iki başarılı gazetecinin elinden çıkan kitap Ali Erbaş ve Diyanet’e ilişkin çarpıcı bilgilere yer veriyor.

BirGün parlamento muhabiri Mustafa Mert Bildircin ve gazeteci Sefa Uyar'ın, Diyanet’e yönelik tartışmaları belgelerle destekledikleri kitapta, yalnızca kamuoyuna yansıyan haberlere değil, Diyanet’in tüm kademelerindeki isimlerin anlattıklarına da yer verildi.

ERBAŞ’IN SKANDALLARI VE MİSYONU

Sefa Uyar ve Mustafa Mert Bildircin kitabın önsözünde çalışmayı kaleme alma gerekçelerini şu şekilde aktarıyor:

“Şüphesiz ki Diyanet denilince akla, aralarında icracı bakanlıkların da bulunduğu çok sayıda bakanlığı geride bırakan devasa bütçesi geliyor. İktidarın, bir aparatı haline dönüştürdüğü başkanlığın bütçesi, Diyanet’in üstlendiği rolü anlatıyor. Dev bütçesi ve bütçesinden yaptığı harcamaların yanı sıra cuma hutbeleri ve fetvalar, toplumu iktidarın arzu ettiği şekilde yönlendirmek için kullanıldı. Öyle ki siyasi iktidarın tartışma yaratan uygulamalarının hemen ardından yayımlanan fetvaların doğrudan tartışma yaratan konularda kaleme alındığı görüldü. Türkiye’de hemen her dönem yaşanan, “Camiye siyaset sokuldu” tartışmaları, başkanlığın Ali Erbaş tarafından idare edildiği yıllarda daha da derinleşti.

Başkanlığın rolü, yalnızca iktidarın politikalarını kamuoyuna yansıtmakla da kalmadı. Diyanet, eğitimden sağlığa, adaletten kültür-sanata kadar toplumsal yaşamın tümünü ilgilendiren alanlarda da söyleyecek söz buldu. Ali Erbaş ve ailesinin karıştığı skandallar, Diyanet yöneticilerinin ve personelinin yaptıkları açıklamalar, toplumsal konularda atılan adımlar bu kitabın şekillenmesinde etkili oldu. Ali Erbaş’ın başkanlık koltuğunda oturduğu yedi yılı kapsayan bu kitapta, öne çıkanların yanı sıra, kıyıda kalan birçok olayı da okuyucuya aktarmaya çalıştık."