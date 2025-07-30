İktidarın ormanlarda tek bildiği şey rant: Söndüremiyor ama sermayeye açıyor

Gökay BAŞCAN

Orman yangınlarını çaresizlik içinde izleyen ve hamaset yapmaktan öteye gidemeyen iktidar, en iyi bildiği işe bu süreçte de devam etti. Ormanları koruyamayan iktidar, sermayenin talan projelerini bir bir onayladı. Orman yangınlarının en yoğun olduğu Temmuz ayı başından bu yana, yani yaklaşık 1 aylık süreçte 191 projeye çevresel etki değerlendirme (ÇED) onayı verildi. Bunların başında ormanlar, tarım, mera ve sulak alanları tehdit eden maden, enerji projeleri ile turizm tesislerinin olması dikkat çekti.

‘Alev almadan önlem alınmalı’, ‘Ormanlarda ormancılık dışı faaliyete izin verilmemeli’ uyarılarına kulak tıkayan iktidar, son projelerle birlikte adeta yangına körükle gitti.

1 AYDA 191 PROJEYE ONAY

Ormanların küle döndüğü 1 Temmuz'dan bu yana, ormanlarda yangın riskini artıracak onlarca projeye çevresel etki değerlendirme (ÇED) onayı verildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yangın riskinin arttığı 1 Temmuz'dan bu yana 191 projeye ÇED onayı verdi. Başta ormanlar üzeri tarım, mera ve sulak alanları tehdit eden projeleri 67’sini I. II. IV. Grup Madenler, 22’sini Petrol-Doğalgaz III. IV. Grup Madenler, 17’sini Turizm, 85’ini Enerji tesisleri oluşturdu.

Öte yandan çıkan yangınların yüzde 90’ınına yakınını doğal kaynaklı olmadığı, yanan alanların yüzde 25’inine yakının enerji tesislerinin sorumlu olduğunu söyleyen uzmanlar ile Orman Genel Müdürlüğü’nün verileri ortaya koyuyor. Bursa’daki ormanlarda verilen izinler, günlerdir kentte süren ve kontrol altına alınmayan yangınları açıklar nitelikte.

Yangının kül ettiği Bursa Harmancık’ta son 10 yılda 22 maden projesine, 2 enerji tesisine ÇED onayı verildi. Yine yangınların ormanları esir aldığı Kestel’de tablo farklı değil. Son 10 yılda, ormanlarda etkileşimi ve dolayısıyla yangın riskini artıracak 16 maden projesine ÇED onayı verildi.

Yine geçen yıl alevlere teslim olan ve köylerin tahliye edildiği Bilecik Osmaneli’nin ormanları da sermayeye peşkeş çekilmiş durumda. Osmaneli’nde 2015’ten bu yana çoğunluğu ormanlık içerisinde 27 maden projesine ÇED onayı verildi. Yine son yangınlarda ormanları kül olan Karabük’te verilen maden ve enerji tesisi izinleri ormanları paramparça etti. 2014’ten bu yana 15 enerji, 68 maden maden projesine ÇED onayı verildi. Veriler, kurulan tesislerle birlikte ormanlarda etkileşimin arttığını ve böylece yangın sayılarının ve yanan alan miktarın her geçen arttığını belirten uzmanların ifadelerini doğrular nitelikte.