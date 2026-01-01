İktidarın politikaları katillere cesaret veriyor

Diyarbakır’daki kadınlar, kadın ve çocuklara karşı suç işleyen faillerin cezaevinden tahliye edilmelerini sağlayan 11’inci Yargı Paketi’ne karşı eylem yaptı. Kentte etkili olan kar yağışına rağmen adliye önünde yapılan açıklamada, “Kadın katillerini serbest bırakan 11’inci Yargı Paketi’ne itiraz ediyoruz” pankartı ile yasal düzenleme kapsamında cezaevinden tahliye edilen Okay Gür tarafından katledilen Rojda Yakışıklı’nın fotoğrafı taşındı.

Eylemde yapılan açıklamada ülkede her geçen gün artan erkek şiddetine karşı iktidarın sessizliğini koruduğu belirtildi. Açıklamada, “İktidarın belirli aralıklarla gündeme getirdiği yargı paketleri ve infaz düzenlemeleriyle, kadın katillerine ve şiddet faillerine denetimli serbestlik yoluyla tahliye edilmenin önü açılmaktadır. Yasa yapıcılara ve iktidara soruyoruz; bu tahliyelerin kadınlar ve toplumun bütünü için yaratacağı risklerin, yol açacağı telafisi imkânsız kayıpların endişesini gerçekten yaşıyor musunuz? Bir kadının yaşam hakkını elinden alan bir failin, ‘Nasıl olsa az yatar çıkarım’ düşüncesinin potansiyel katilleri cesaretlendirdiğinin farkındayız. Kadını koruyan yasal düzenlemeler hayata geçirilmeli, İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe konulmalı ve 6284 etkin biçimde uygulanmalı” denildi.