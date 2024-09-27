İktidarın politikalarının bedelini çiftçi ödüyor

Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, zeytin üreticilerinin içinde bulunduğu koşullar ve zeytinle ilgili yaşanan problemlere dikkat çekmek için basın açıklaması gerçekleştirdi. Gemlik Umurbey Mahallesi’nde yapılan açıklamaya CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve çok sayıda kişi katıldı.

Zeytinin Gemlik için çok önemli olduğunu söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, “Zeytinle ilgili şimdiden önlem almazsak, kendi köyümüzde yabancı oluruz. Biz hem zeytine hem de köylüye sahip çıkmalıyız” dedi. Zeytinin milli servet olduğunu belirten Sarıbal, “Zeytinyağına 80 kuruş destek veriyorlardı yıllardır, şimdi Cumhurbaşkanı’nın kararıyla 1 liraya çıkardılar şaka gibi komik. Desteklemenin ciddi anlamda artırılmasını istiyoruz” diye konuştu.