İktidarın politikası cesaret veriyor: Her gün 1’den fazla kadın öldürülüyor

İktidarın gerici, baskıcı ve kadınları hedef alan açıklamaları katillere cesaret veriyor. TKDF’nin raporuna göre, 2024’ün ilk 4 ayında 147 kadın katledildi. Son 4 yılın ilk dört ayında cinayetlerde zirve yaşandı.

HABER MERKEZİ

AKP iktidarının ‘kadına şiddet ve kadın cinayetleri azaldı’ iddiası verilerle yalanlandı.

Kadına şiddete karşı önlem aldığını iddia eden AKP’li yetkililer ve bakanların söylemlerinin aksine kadın cinayetlerinde yılın ilk 4 ayında son dört yılın zirvesi yaşandı.

GİDEREK ARTIYOR

AKP iktidarının, ‘kadın yok aile var’ yaklaşımı, tarihin en gerici ittifakında bir araya gelen kadın düşmanı HÜDAPAR ile Yeniden Refah Partisi’nin açıklamaları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıkların kadına şiddete karşı aldığı önlemlerin yetersizliğinin bedelini kadınlar hayatlarıyla ödüyor. Erkek şiddeti her geçen gün giderek artıyor.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) 2024’ün ilk 4 ayına ilişkin hazırladığı verilere göre 147 kadın erkekler tarafından katledildi.

Federasyonun geçen yıllarda 4 ay verilerine göre öldürülen kadın sayısı şöyleydi:

2021: 110

2022: 114

2023: 114

Raporda, yılın ilk 4 ayında katledilen kadınların 71’i evli, 35’si bekâr, 12’si boşanmış, 5’i dini nikâhlı olduğu bilgisi yer aldı. Öldürülen kadınların 24’ünün ise ‘medeni halinin bilinmediği’ belirtildi. Rapora göre; "kadınların 83’ü ateşli silahla, 32’si kesici aletle, 7’si yüksekten düşerek, 4’ü boğularak öldürüldü. 20 kadının ölüm şekli ise belirlenemedi.

Öte yandan TKDF’nin verilerine göre sadece nisan ayında 33 kadın katledildi.

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İki kentte iki cinayet

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Son 24 saat içinde 2 kadın evli olduğu erkekler tarafından katledildi. Ankara’daki evine izinli olarak gelen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcısı Veysel Ö., evli olduğu kadın ve 2 çocuğunu öldürdü. Veysel Ö, cinayet sonrasında intihar etti. Veysel Ö’nün Ankara Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nde görevliyken tayininin Hatay’a çıktığı öğrenildi.

Bir kadın katliamı da Antep’te yaşandı. Halil Özdemir pompalı tüfekle evli olduğu Zeynep Özdemir’i öldürdü; oğlu ve damadını da yaraladı. Olay yerinde polise teslim olan Halil Özdemir gözaltına alındı.