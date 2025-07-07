İktidarın politikası katilleri cesaretlendirdi: Her gün 1 kadın hayatını kaybetti

Haber Merkezi

AKP iktidarının kadınlara ve kadın haklarına yönelik saldırıları her geçen gün artıyor.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, haziran 2025 raporunu yayımladı.

Rapora göre, haziran ayında 21 kadın hayatını kaybetti. Katledilen kadınların 15’i cinayet olarak kayıtlara geçerken, 6 kadının ölümü şüpheli olarak belirlendi.

Rapora göre öldürülen kadınların 9'u evli, 5'i bekar, 1'i boşanmış, 1'i dini nikahlı, 5'inin ise medeni durumu belirlenemedi.

Ayrıca raporda, 16 kadının yaşadığı alanda, 1 kadının kamusal alanlarda, 2’sinin işyerinde ve 2 kadın ormanlık alanlarda öldürüldüğü açıklandı.

EV ARTIK GÜVENLİ DEĞİL

TKDF’nin verilerine göre yılın ilk 6 ayında ise 189 kadın yaşamını yitirdi.

Rapora göre 142 kadın erkekler tarafından hayattan koparılırken, 47 kadının ölümü şüpheli bulundu. Kadınların %61.9’u en güvende olmaları gereken yer olan evlerinde öldürüldü.

Kadınlar en çok ateşli silahla yaşamını yitirdi.

Öte yandan rapora göre 19-35 yaş aralığındaki kadınların öldürülenler arasında yüzde 46,6 ile en yüksek orana sahip olduğu bilgisine yer verildi.

İSTANBUL YİNE ZİRVEDE!

Ayrıca rapora göre en çok cinayetin yaşandığı il İstanbul oldu. İstanbul’u İzmir ve Adana takip etti.