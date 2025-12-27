İktidarın pratiğine güven yok

Haber Merkezi

Saha Araştırmaları Merkezi (SAMER), “Dönemsel Söylem ve Pratikler Bağlamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Yapılan Kamuoyu Araştırmalarının Analizi” başlıklı raporunu yayımladı. Ocak-Ekim 2025 dönemini kapsayan ve 16 il merkezinde hane bazlı yüz yüze görüşmelerle hazırlanan çalışma, iktidarın “çözüm” söylemlerinin halk nezdindeki karşılığını ve toplumun acil taleplerini verilerle ortaya koydu.

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, iktidarın söylem ve pratikleri arasındaki uçuruma dair halkın tespitleri oldu. Ocak ayında hükümetin söylem ve pratiklerini uyumsuz bulanların oranı yüzde 27,1 iken, bu oran ekim ayında yüzde 47,7’ye yükseldi. İktidarın tartışmaları gündemde tutmasına rağmen somut adım atmaması, bölge halkında güveni zayıflattı. Raporda bu durum, kamuoyunun süreci “niyet” üzerinden değil, “icraat ve hukuki güvence” üzerinden değerlendirdiğini gösterdi.

KÜRT HALKI SOMUT ADIM BEKLİYOR

Yurttaşların “sağlıklı bir süreç” için talep ettiği başlıklar, halkın çözümden ne anladığını da net bir şekilde açığa çıkardı. Mart ve ekim ayları arasında yapılan karşılaştırmada, tüm demokratik taleplerde belirgin bir artış gözlemlendi. Raporda, halkın tekil hamleler yerine bütünlüklü bir adım beklediği vurgulandı.

Aktörlerin sürece dair sorumluluklarını yerine getirme düzeyleri sorulduğunda, halkın en az güvendiği kesimler mevcut kurumsal yapılar oldu. İktidar yüzde 24,8, Meclis ise yüzde 22,1 ile halktan en düşük “yeterlilik” notunu alan kesimler oldu.

SAMER’in raporu, bölge halkının barış fikrine kapıyı kapatmadığını ancak belirsizliğe ve takvimsizliğe de tahammülünün kalmadığını gösteriyor. “Koşullu destek” sunan kitle, sürecin bir seçim yatırımı ya da oyalama taktiği olmamasını; şeffaf bir takvim ve Meclis merkezli bir hukuki mimariyle kalıcı hale getirilmesini talep ediyor.