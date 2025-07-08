İktidarın satışı tam gaz sürüyor

Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlarla İstanbul, Konya, Niğde ve Sivas’ta toplam yüzbinlerce metrekarelik arsa satışları için düğmeye bastı. En dikkat çekici satış ise İstanbul Çatalca’da 155 milyon TL bedelle gerçekleşecek olan 103 dönümlük arsa için açılan ihale oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul’un Çatalca ilçesi Ova Yenice Mahallesi sınırları içinde yer alan toplam 103.923,67 m² büyüklüğündeki 11 farklı taşınmazı bir bütün olarak satışa çıkardı.

Satışın tahmini bedeli 155 milyon 885 bin 505 TL olarak belirlendi. Konya’nın Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi’nde yer alan 21 bin 519,73 m² büyüklüğünde, konut imarlı bir arsa, 215 milyon 198 bin TL bedelle satışa çıkacak.

İhalenin dikkat çeken noktası ise KDV muafiyeti ve satışın tamamının peşin yapılacak olması. Satış 22 Temmuz 2025 saat 15:00’te gerçekleşecek. Niğde’nin İlhanlı Mahallesi sınırlarında yer alan ve küçük sanayi alanı olarak planlanan 35 bin 443,22 m²’lik arsa için satış ilanı yayımlandı. 202 milyon 26 bin 354 TL değer biçilen taşınmazın %50’si peşin, kalan kısmı ise 20 ay taksit ve yasal faizle ödenecek.

Sivas’ın Alibaba, Kardeşler ve Kılavuz mahallelerinde yer alan toplam 6 farklı parsel, kamu ihaleleriyle satışa sunulacak. Taşınmazların konumları, büyüklükleri ve imar durumlarına dair detaylı bilgiler ilan dosyasında yer alıyor.