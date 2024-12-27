İktidarın sessiz kaldığı naylon fatura vurgunu Meclis gündeminde

BirGün\ANKARA

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, BirGün’de 12 Aralık’ta “Kamu vakfı naylon faturalarla soyulmuş” ve 26 Aralık’ta “Aile Bakanı’nın eşi neden istifa etti?” başlıklarıyla haberleştirilen naylon fatura skandalını Meclis gündemine taşıdı.

Kamu Vakfı olan Yunus Emre Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanı olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren Çömez, “Yunus Emre Vakfı’nın 2023 yılı bütçe toplamı 1 milyar 396 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Önemli bir misyonla hizmet vermesi amaçlan Vakıf ile ilgili kamuoyuna önemli iddialar yansımıştır. 89 üniversite ve 51 kamu idaresi bütçesinden fazla bütçeye sahip olan vakıfta naylon fatura düzenlenerek vakfın zarara uğratıldığı iddiaları ise kamuoyunda geniş yer bulmuştur. BirGün Gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi müfettişlerinin geçen yaz Yunus Emre Vakfı’na yönelik bir inceleme başlattığı, yapılan denetimler sonucunda vakfın sahte fatura düzenleyen ve ticari faaliyeti bulunmayan tabela şirketlerle ilişki içinde olduğunun tespit edildiği iddiaları kamuoyuna yansımıştır” ifadelerini kullandı.

"BU SKANDAL AYDINLATILMALI"

“Haberde yer alan bilgilere göre yapılan incelemelerde şirketlerin ticari bir faaliyet yürütmediği, düzenledikleri tüm faturaların sahte olduğu belirlenmiştir. İddialara göre müfettişlerin, 26 Temmuz 2024 tarihinde vakfa gönderdiği yazıda, bu ilişkilerle ilgili faturalar ve belgeler hakkında açıklama talep ettiği belirtilmiştir” diyen Çömez, “Yunus Emre Vakfı’ndaki bu skandalın aydınlatılması” gerektiğini altını çizdi.

BAKAN ERSOY’A ZOR SORULAR

İYİ Partili Çömez’in Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a yönelttiği sorular ise şöyle:

• “Yunus Emre Vakfı’nda yapılan incelemeler sonucunda sahte fatura düzenlendiği iddiaları doğru mudur?

• Bakanlığınız bu olayların ardından vakıf yönetimi hakkında herhangi bir idari ya da hukuki işlem başlatmış mıdır? Bu iddiaların ortaya çıktığı zaman içerisinde vakıf yönetiminde yer alan yöneticilerin istifasının istendiği iddiaları gerçek midir?

• Kamuoyuna yansıyan bazı istifaların bu olayla bir ilgisi var mıdır? Varsa istifa eden kişiler ile ilgili bir soruşturma başlatılacak mıdır?

• Vergi müfettişlerinin 26 Temmuz 2024 tarihinde gönderdiği yazıya vakıf yönetimi tarafından ne tür bir yanıt verilmiştir?

• Bu tür yolsuzlukların yaşanmaması adına kurumunuzda ne tür önemler alınması planlanmaktadır?”