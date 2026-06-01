İktidarın son hedefi İzmir: Operasyonlar Buca'ya uzandı

İktidarın CHP’li belediyelere yönelik operasyonları sürüyor. Son aylarda İstanbul başta olmak üzere birçok kentte muhalefet belediyelerine yönelik yürütülen soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. İzmir’de önce Güzelbahçe Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından bu kez Buca Belediyesi hedef alındı. Operasyon kapsamında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda dün sabah saatlerinde 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yanı sıra eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında CHP Buca eski İlçe Başkanı Çağdaş Kaya da yer aldı. Şehir dışında bulunan bazı kişiler nedeniyle ifade işlemlerine bugün başlanacağı öğrenildi.

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel de İzmir Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde yaptığı açıklamada, özellikle yerel seçimlerin ardından CHP’li belediyelere yönelik operasyonların rutin hale geldiğini söyledi. Yücel, “Biz ne yazık ki özellikle yerel seçimlerden sonra muhalefet partisine mensup, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi’ne mensup belediyelere yönelik bu işin, yani bir şafak baskını ve operasyonla başkanların, siyasetçilerin, bürokratların, belediye emekçilerinin gözaltına alınmasının rutin hale geldiğini görüyoruz. Bu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 31 Mart yerel seçimlerindeki başarısına karşılık bir cezalandırma yöntemi” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik süreçleri hatırlatan Yücel, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun önce diplomasını iptal ettiler. Yetmedi, ardından yolsuzluk iddiasıyla tutukladılar. Ardından bir terör örgütüne yardım iddiasıyla dosya açıldı. O da yetmedi, casusluk suçlamasıyla bir soruşturma ve tutuklama daha geldi” ifadelerini kullandı.

YAPILAN İŞLERİN BİR DAYANAĞI YOK

Yücel, İstanbul’da yoğunlaşan siyasi süreçlerin İzmir’de ve Türkiye’nin başka illerinde de yaşandığını belirterek şunları kaydetti: “Bunun, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerel seçimlerde Türkiye’nin birinci partisi olmasının karşılığı olarak bir cezalandırma yöntemi olarak yapıldığını görüyoruz ve biliyoruz. Diliyoruz ki gözaltındaki arkadaşlarımız en kısa zamanda serbest bırakılır, savcılığa ve adliyeye çıkarılır. Bir suçu bulunan varsa elbette Türk Ceza Kanunu’nun öngördüğü yaptırımlarla karşılaşmalıdır. Ancak suçsuz insanların siyasi süreçlerin parçası haline getirilmesini kabul etmiyoruz. Ne yazık ki bu iş artık Türkiye’de rutin hale geldi. Ne Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ne de Türk Ceza Kanunu’nda bu yapılan işlerin bir dayanağı var. Bu nedenle hukuki sürecin takipçisi olacağız. Arkadaşlarımızın en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmalarını diliyoruz.”

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, iktidarın yargıyı baskı aracına dönüştürdüğünü belirterek, “Bu sabah Buca Belediyemize yönelik gerçekleştirilen operasyonla güne başladık. İktidarın yargıyı bir baskı aracına dönüştüren anlayışı, bir kez daha halkın iradesine ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelmiştir” dedi.

Güç, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın göreve geldiği günden bu yana tüm mali ve siyasi baskılara rağmen Buca halkına hizmet etmeyi öncelediğini vurgulayarak şunları söyledi: “Buca Belediye Başkanımız Görkem Duman, kendisini Buca’ya hizmet etmeye adamış, vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışan bir belediye başkanıdır. Göreve geldiği günden bu yana tüm mali ve siyasi baskılara rağmen tek önceliği Buca halkına hizmet etmek, ilçenin yaşam kalitesini yükseltmek olmuştur.”

Güç, ülkede ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik ve adalet sorunlarının üzerini örtmeye çalışan bir iktidar anlayışıyla karşı karşıya olunduğunu ifade ederek, yargının yalnızca CHP’li belediyeleri hedef aldığını söyledi. Güç, “Kamuoyunda yolsuzluk konusunda, iktidar temsilcilerinin dahi dile getirdiği ve hakkında kitaplar yazılan Melih Gökçek gerçeği ortadayken; İzmir’de Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın yüzlerce konut ruhsatını kanunsuz şekilde lise mezunu bir personele imzalatarak verdiği ve yolsuzluk yaptığı iddialarını soruşturmaya dahi tabi tutmayan yargı anlayışının yalnızca CHP’li belediyeleri hedef alması, yapılan operasyonların siyasi olduğunu açıkça göstermektedir” diye konuştu.

MÜCADELE ETMEYE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ

Güç, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Hukukun herkese eşit uygulanmadığı, iktidara yakın olanlarla muhalefette olanlar arasında farklı standartların işletildiği bir düzende, gerçekleştirilen bu operasyonların siyasi niteliği milletimizin gözünden kaçmamaktadır. Amaç yolsuzlukla mücadele değildir. Amaç; halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarını itibarsızlaştırmak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yükselişini durdurmak ve milletimizin değişim talebini engellemektir. Ancak bilinmelidir ki halkın iradesi ne baskıyla ne de yargı üzerinden yürütülen siyasi operasyonlarla teslim alınabilir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak baskılara boyun eğmeyeceğiz. Hukuku, adaleti, demokrasiyi ve halkın iradesini savunmaya; milletimiz için mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki sonunda kazanan halkın iradesi, demokrasi ve adalet olacaktır.”