İktidarın tahribatı KDK raporunda

BirGün, TBMM'ye sunulan Kamu Denetçiliği Kurumu 2024 Yıllık Raporu’na ulaştı. Raporda yer alan veriler, AKP’nin en temel alanlarda yarattığı tahribata ayna tuttu. Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın, yurttaşın en çok şikâyet ettiği bakanlıklar olduğu öğrenildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun başvuru istatistikleri, Türkiye’de en temel alanlarda yaşanan sorunların ulaştığı noktayı gözler önüne serdi. İstatistiklere göre, adaletten eğitime, sağlıktan istihdam politikasına kadar Türkiye'deki en temel alanlardaki sorunlar kangren halini aldı.

2024’TE BİNLERCE ŞİKÂYET

1 Ocak-31 Aralık 2024 döneminde Kamu Denetçiliği Kurumu’na toplam 14 bin 762 başvuru yapıldı. Adalet, milli savunma ve güvenlik alanının, en çok şikâyet başvurusu alınan alan olması dikkati çekti. Kamu personel rejimi ve eğitim-öğretime yönelik şikâyetler de yurttaşın en çok şikâyet ettiği alanlar arasında sıralandı.

Şikâyet başvurularının konularına göre dağılımı, AKP iktidarında Türkiye'de en temel alanlarda yaşanan sorunların giderek arttığını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Adalet, milli savunma ve güvenlik alanına yönelik şikâyet sayısı, toplam şikâyetlerin yüzde 22,9’unu oluşturdu. Adalet, milli savunma ve güvenlik alanına yönelik kuruma yapılan şikâyetlerin sayısının ise 3 bin 385 olduğu bildirildi.

SORUN BÜYÜK

Şikâyete en çok konu olan alanlar ve şikâyet sayıları ise şöyle sıralandı:

• Adalet, milli güvenlik ve savunma: 3 bin 385

• Kamu personel rejimi: 3 bin 170

• Eğitim-öğretim, gençlik ve spor: Bin 247

• Mahalli idarelerce yürütülen hizmetler: Bin 74

• Çalışma ve sosyal güvenlik: Bin 39

Hemen her yıl olduğu gibi 2024 yılında da Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı en fazla şikâyet edilen idareler arasında ilk beşe girdi. Adalet Bakanlığı, 2 bin 757 şikâyet başvurusuna muhatap olması itibarıyla en çok şikâyet edilen idare olurken ikinci sırada bin 405 başvuru belediyeler geldi. 2024'te bin 881 şikâyete konu olan Milli Eğitim Bakanlığı beşinci, 937 şikâyete konu olan Sağlık Bakanlığı ise dördüncü sırada yer aldı.

Şikâyet sayısı itibarıyla listenin üst sırasında yer alan bazı bakanlıkların şikâyet sayıları şöyle kaydedildi:

• Adalet Bakanlığı: 2 bin 757

• Sağlık Bakanlığı: 937

• Milli Eğitim Bakanlığı: 881

• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 367

• Hazine ve Maliye Bakanlığı: 236