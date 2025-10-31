İktidarın tercihi bu oldu: Gençliğe harçlık, din hizmetlerine hazine

AKP, dini referansları toplumsal yaşamın tümünü ilgilendiren alanlarda belirleyici hale getirdi. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere, kritik alanlardaki uygulamalar ile laiklik adeta fiilen rafa kaldırıldı. Kamu kaynaklarının büyük bölümü, toplumsal ihtiyaçlardan çok din hizmetlerine yönlendirildi.

İktidarın bütçe tercihleri de “Dini hizmetler adı altında siyasal iktidarın ideolojik ajandası finanse ediliyor” eleştirilerine yol açtı. 2026 yılı bütçe teklifinin detayları da eleştirilerin haklılığını ortaya koydu.

GENÇLİK GERİ PLANDA

Merkezi yönetim bütçe ödeneklerinin programlara göre dağılımı belli oldu. Gençliği doğrudan ilgilendiren alanlardaki programa dağıtılan ödeneklerde dini eğitim, bir kez daha merkeze alındı. Din Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi ödeneğinde 2025 yılına göre 2026 yılında yüzde 24’lik artış öngören iktidarın Bağımlılıkla Mücadele ödeneğinde öngördüğü artış oranı yüzde 26’da, Gençlik bütçesinde öngördüğü artış oranı ise yüzde 24’te kaldı.

2026 yılı bütçe teklifine göre, 2025 yılında 11 milyar 897 milyon TL olan Bağımlılıkla Mücadele Programı bütçesi, 2026 yılı için 14 milyar 959 milyon TL olarak teklif edildi. Türkiye’nin kanayan yarası uyuşturucu batağı ile mücadelede kritik önemi bulunan programın bütçesine 2026 yılı için 2025 yılına göre yalnızca 3 milyar 61 milyon TL’lik ekleme planlanması dikkati çekti.

Benzer bir planlama Gençlik Programı için de gerçekleştirildi. 2025 yılında 11 milyar 256 milyon TL olan Gençlik Programı Bütçesi’ne 2026 yılı için yalnızca 2 milyar 754 milyon TL’lik ekleme yapılacağı belirtildi.

FAHİŞ ARTIŞ

Bağımlılıkla Mücadele ve Gençlik programlarındaki, “Cep harçlığı” olarak nitelendirilen artırımlara karşın Din Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi ödeneğinde fahiş artış kaydedildi. Din Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi Programı’nın ödeneğine 2025 yılına göre 2026’da 43 milyar 435 milyon TL eklenmesi planlandı. Programın 2025 yılında 127 milyar 269 milyon TL olan toplam bütçesinin 2026 yılında 170 milyar 704 milyon TL’ye çıkarılacağı bildirildi.