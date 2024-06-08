İktidarın ürettiği hiçbir masala inanmayız

Politika Servisi

EŞİK Platformu, AKP tarafından Meclis’e sunulması beklenen 9. Yargı Paketi’ne karşı çıkarak yasayı geri çekme çağrısı yaptı. Aydın’da yapılan basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

‘‘Temel insan haklarını torba yasalara doldurmaktan vazgeçin. 9’uncu Yargı Paketi’ni geri çekin. Bizler kimseye sormadan kapalı kapılar ardında, yargı paketleriyle, torba yasalarla, genelgelerle, hukuksuz kararlarla, hakları ve hayatlarına kastedilen milyonlarız. Kime oy verdiğimizin bir önemi yok. Hepimiz hemcinslerimizin her gün en az üçünün öldürüldüğünü, bir o kadarının şüpheli şekilde katledildiğini, her beş evden üçünde kadına karşı şiddetin yaşandığını, çocuklara karşı cinsel şiddetin tırmandığını biliyoruz, görüyoruz. Kendimiz yaşamıyorsak da medyadan izliyoruz; komşularımız, akrabalarımız veya arkadaşlarımızın yaşadıklarından biliyoruz. Artık hiçbirimizi aileyi koruma masallarına inandıramazsınız. Çünkü kadınları ve çocukları şiddete karşı koruyan yasaları bir bir yok edenler, mevcut yasaları ve Anayasa’yı uygulamayanlar hiç kimseyi koruyamazlar.

Etki ajanlığı ile muhaliflerin sustuğu bir ülke yaratmak istiyorsunuz. İthal ettiğiniz yeni suç türü; etki ajanlığı ile muhaliflerin sustuğu bir ülke yaratmak istiyorsunuz. Tasarı Meclis’e gelir ve yasalaştırılırsa şu anda okuduğunuz bu metnin yayınlanması da dahil eleştiri içeren her nevi yayının suç kapsamına alınması mümkün olacak ve bugüne kadar yaşanan anti-demokratik baskı koşulları derinleşecek. Eşitlik, özgürlük, adalet adına her türlü arayışın önü kesilecek, tüm toplumsal muhalefet örgütleri kapatılma riski ile karşı karşıya kalacak, sivil toplum tamamen susturulacaktır. Amacınızı biliyoruz ama asla geçit vermeyeceğiz.

Amacınızı ve yöntemlerinizi biliyoruz. Seçilmiş belediye başkanları yerine kayyumlarınızı atamanızdan, muhalif herkesi kumpas ve intikam davaları ile hukuka aykırı olarak hapislerde tutmanızdan biliyoruz. Rant aşkınızdan, imar yasalarınızdan, bilime ve bilimsel eğitime saldırılarınızdan, hayvanlara ve doğaya verdiğiniz zarardan biliyoruz. Hâlâ hukuksuzluğunuza kılıf uydurmaya çalışıyorsunuz ama hatırlatalım: Siz kaybettiniz. Demokrasi ve insan haklarını yok etme girişimlerinden vazgeçin. 9. Yargı Paketi’ni geri çekin.’’