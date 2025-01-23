İktidarın uygulamaları kaçak içkiye teşvik etti

HABER MERKEZİ

İstanbul’da son haftalarda “sahte içki” tüketimi sebebiyle hastaneye kaldırılan yurttaşların tedavisi devam ediyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, sahte alkolden ölümlerle ilgili AKP iktidarının uygulamalarına tepki gösterdi.

Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, "Biz alkol tüketimini tabii ki önermiyoruz. Ama içki fiyatlarındaki anormal artışlar, bunların üzerindeki vergi yükü, bu tür ‘ucuz içki’nin üretilmesini ve satışını adeta teşvik eder duruma geliyor. Burada siyasi iktidarın, hükümetin uygulamaları da buna zemin hazırlıyor, kaçak üretim ve kaçak satışı teşvik eder bir duruma geliyor" ifadelerini kullandı.

ONLARCA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı yetkilileri 17 Ocak’ta, sahte alkolden ölen sayısını 48, tedavisi devam edenlerin sayısını da 46 olarak paylaşmıştı. Öte yandan sahte içki satışını engellemek amacıyla yeni kararlar alındığı ve sahte içki üretimi ve satışına yönelik operasyonların sürdürüldüğü duyurulmuştu.