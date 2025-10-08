İktidarın yeni dönem rotası netleşti: Öncelik rejimin bekâsı

Politika Servisi

1 Ekim’deki Meclis açılışının ardından dün gerçekleşen grup toplantılarında siyasetin yeni dönemki yol haritası netleşmeye başladı. MHP ile AKP arasında zaman zaman gerilimler sürse de önümüzdeki süreç rejimin ayakta kalmasının iktidar ortaklarının en öncelikli meselesi olduğu görüldü. “Çözüm” sürecinin de bilhassa Bahçeli ve DEM Parti eliyle devam etmesine dönük çabaların süreceği ilk grup toplantılarına yansıyan bir başka izdüşümü oldu.

Bahçeli’nin CHP’yi hedef alan konuşmaları ile Meclis açılışındaki fotoğrafı, “Türkiye fotoğrafı” olarak tariflemesi, “iç cephe” tartışmalarına paralel biçimde CHP’nin daha da yalnızlaştırılmak istendiğini ve rejimin baskı otobanından vazgeçmeyeceğini aksine baskıyı daha da artıracağını gösteriyor.

BAHÇELİ’DEN CHP’YE SERT ELEŞTİRİLER

Cumhur İttifakı’nda “gerilim” tartışmaları sürerken MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin dünkü vurguları dikkat çekti. Bahçeli, Türkiye, Rusya ve Çin ittifakı önermesine rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretini ve Trump ile yaptığı pazarlıkları olumlu karşılarken CHP’ye yönelik sert çıkışlarda bulundu. Bahçeli CHP Lideri Özgür Özel için, “Özgür Bey’in Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili sözde meşruiyet sorunu imal ve icat etmek yerine partisinin ve şahsının ne kadar meşru bir çizgide durduğuna kafa yorması akıbeti ve mahiyeti bakımından akla en yatkın seçenektir” dedi.

CHP’nin Meclis açılışına katılmamasını da eleştiren Bahçeli, Bu ağır siyaset kusurunun milletimize vereceği hiçbir şey de yoktur. Özgür Bey’in Meclis’teki malum o fotoğraf karesiyle ilgili günlerdir süregelen söz, değerlendirme ve temelsiz eleştirileri esasen içten içe derinleşen bir kıskançlığın, gittikçe ağırlaşan nedamet psikolojisinin alegorik şifresidir. Samimiyetle ifade etmeliyim ki, o fotoğraf Türkiye’nin fotoğrafıdır” diye konuştu.

Belediyelere yönelik operasyonlar içinse, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi rüşvet ve yolsuzluğun pençesinde, eko-sistemin esareti altındadır. Yüzleşmek için özgüven, gerçekleri kabullenmek için de siyasi ahlak ve dirayet gerekmektedir. CHP’nin belediyelerde dönen gayri meşru ilişkilerin hesabını vermesi şarttır. Türk yargısına güvenimiz tamdır, iddianamelerin süratle ikmal edilerek adil yargılama sürecinin derhal başlaması da samimi dileğimizdir” ifadelerini kullandı.

KOMİSYON İMRALI’DA ÖCALAN İLE GÖRÜŞMELİ

Bahçeli’nin vurguları yalnızca CHP’ye yönelik değildi. Bahçeli, “çözüm” meselesinde de kaldığı yerden devam edilmesi gerektiği mesajlarını verdi. Bahçeli, Eğmeden bükmeden söylemeliyim ki, PKK’nın kurucu önderliği elini taşın altına koymuştur. 27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hitamında PKK 12 Mayıs’ta silah bırakmış ve örgütsel varlığını lağvetmiştir” derken, “Beklentim şudur: PKK’nın kurucu önderliği SDG/YPG’ye direkt aynı mahiyet ve muhtevada bir çağrıda bulunarak, Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata uyulmasını istemelidir. Gerekirse Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı’ya giderek yüz yüze görüşme sağlamalı, mesajlar ilk ağızdan alınmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bunda çekinilecek bir husus görmüyorum” ifadelerini de kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da partisinin grup toplantısında konuştu. Toplumun iktidardan somut adım beklediğini ifade eden Hatimoğulları, tutuklu siyasetçilerin tahliye edilmesini istedi. Komisyonun Abdullah Öcalan ile görüşmesi gerektiğini de ifade eden Hatimoğulları, Öcalan için ‘umut hakkının’ uygulanmasını istedi. Koçyiğit, PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında ‘umut hakkının uygulanması’ talebini yineledi ve şunları söyledi:

"Sayın Öcalan için umut hakkının derhal gündeme alınıp uygulanması, komisyonun İmralı’ya gitmesi ve ikinci aşamaya geçmek için iktidarın da adım atması için yürüdüler. Talebimiz Türkiye halklarının ve dünya halklarının talebidir."

MUHALAFETE DÖNÜK OPERASYONLAR DURMALI

PKK’nin silahsızlanma sürecinde toplumun artık somut adım görmek istediğini ifade eden Hatimoğulları, CHP’ye yönelik operasyonların sürece olan güveni zedelediğini belirterek bu operasyonlara son verilmesi gerektiğini dile getirdi: "Demokratik toplum ve barış mücadelesinde 1 yılı geride bıraktık. Sayın Öcalan’ın çağrısının akabinde PKK fesih kararı açıkladı. Ardından 30 kişilik bir PKK’li grup silah yakma töreni gerçekleştirdi. Geçen 1 yılda çatışmaların yok denecek seviyeye gerilemesi ve partilerin daha çok diyalog kurması bizim için elbette önemlidir. Fakat toplum artık somut adımlar bekliyor. Durgun suyu daha çok bulandırmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Süreçte güven azaltan gelişmelerden biri de ana muhalefet partisine ve belediyelerine dönük yargı operasyonlarıdır. Bizler demokrasinin gereği olarak ve barışın toplumsallaşabilmesi için bu operasyonların derhal sona ermesini talep ediyoruz."

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Hatimoğulları, Demirtaş, Yüksekdağ ve bütün tutuklu HDP’li siyasetçilerin serbest bırakılması gerektiğini söyledi: "Bizler bugün ya da yarın AİHM’in kararlarının yerine getirilmesini ve toplumun vicdanının rahatlatılmasını bekliyoruz. Arkadaşlarımızın saatler içerisinde bırakılmasını can-ı yürekten talep ediyoruz"

∗∗∗

KONUŞMAYAN TEK SENSİN MHP’Lİ!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli’ye sert sözlerle yüklendi. Bahçeli’nin CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin açıklamalarına tepki gösteren Özel, Sinan Ateş ve Serdar Öktem suikastlarına vurgu yaparak, Bahçeli’nin sessiz kalmasını eleştirdi. Özel, "Bakın bütün Türkiye konuşuyor, birileri susuyor. Ankara’nın ortasında vurulan MHP’li, vurup da yargılananlar, mahkemede söylüyorlar; MHP’li. Azmettirenler MHP’li. Serbest bırakıldıktan hemen sonra susturulan MHP’li. Susturanlar MHP’li. Azmettirenler MHP’li. Konuşmayan bir tek sensin MHP’li. Bir tek sensin" diye konuştu.

Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasına 70 günün ardından yeniden TBMM çatısı altında olduklarını vurgulayarak başlayan Özel, bu 70 günde 3 büyük krizi yaşamaya devam ettiklerini söyledi. Özel, bunları "demokrasi krizi, adalet krizi, ekonomik kriz" olarak tanımladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin açıklamalarına sert tepki gösteren Özel, "Sayın Bahçeli, kimle konuştuğunuzu, nasıl konuştuğunuzu bileceksiniz. Ankara’nın ortasında vurulan MHP’li, vurup da yargılananlar MHP’li, azmettirilenler MHP’li, serbest bırakıldıktan hemen sonra susturulan MHP’li, susturan MHP’li. Konuşmayan bir tek sensin MHP’li. Ağzından tek söz çıkmayan sensin buna ne demeli?" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Depo Photos

Konuşmasının devamında asgari ücrete yönelik değerlendirmelerde bulunan Özel, iktidarın yapmayı planladığı zam oranının yüzde 20 olduğunu söyledi. Yüksek faiz oranlarına tepki gösteren Özel, "Asgari ücrete yüzde 20 zammın hedeflendiği yerde ödenemeyen kredi kartına, asgarisi ödenen kredi kartına, bankadan nakit çekilen 3 bin liraya, 5 bin liraya, 10 bin liraya yüzde 95 faize savaş ilan ediyoruz. Bunu düşürtene kadar meclis zemininde ve meydanlarda hep beraber mücadele edeceğiz, garibanın sırtından bu keneleri söküp atacağız" diye konuştu. Özel, "Bu zalim düzeni değiştirmek, halkın iktidarını kurmak istiyoruz. Çocukları aç bırakan bu iktidarı göndereceğiz" dedi.