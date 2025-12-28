İktidarın yönetim pratiği sansür oldu

HABER MERKEZİ

AKP iktidarı, yargı kararlarıyla sansürü kalıcı bir yönetim pratiğine dönüştürmeye devam ediyor. Sansür, özellikle siyasal gelişmelerle eşzamanlı biçimde genişlerken gazetecilik faaliyetleri ve sosyal medya paylaşımları doğrudan hedef alınıyor.

FreeWebTurkey’nin 2025 İnternet Sansürü Raporu, sansürün geldiği boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre 2025’in ilk yedi ayında mahkemeler ve idari kurumlar tarafından verilen kararlarla 1306 içerik hakkında erişim engeli kararı alındı, 3 bin 330 internet sitesi Türkiye’den erişime engellendi. Raporda, erişim engeli verilen içeriklerin büyük bölümünün haberler, gazeteciler ve sivil toplum aktörlerine ait paylaşımlardan oluştuğu aktarıldı.

70 farklı mahkeme tarafından verilen 105 erişim engeli kararının incelendiği raporda, bu kararların siyasi süreçlerle paralel biçimde artığına dikkat çekildi. Sansürün özellikle Kürt medyası, bağımsız haber siteleri ve gazetecilerin sosyal medya hesapları üzerinde yoğunlaştığı vurgulandı. Raporda haber sitelerinden bireysel paylaşımlara kadar uzanan sansürün kalıcı bir araca dönüştüğü vurgulandı.

EN YAYGIN GEREKÇE ‘MİLLİ GÜVENLİK’

Rapora göre içeriklere ilişkin verilen erişim engeli kararlarında en sık “Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesine başvurulduğu belirtilirken bu gerekçe ile 496 içeriğin erişime engellendiğine dikkat çekildi.

Rapora göre, erişim engellerinde ikinci sırayı ise çoğu zaman somut açıklama içermeyen gerekçeler aldı. “Kişilik hakları, marka hakları ve gecikmesinde sakınca bulunan hâller” gibi ifadelerle 443 içeriğin erişime kapatıldığı belirtilen raporda bu gerekçenin, toplam kararların yüzde 33,9’unu oluşturduğu belirtildi. Bunun yanında 41 içerik için karar metinlerinde hiçbir gerekçeye yer verilmediğine dikkat çekildi.

AYM KARARLARI YİNE DİNLENMEDİ

FreeWebTurkey’nin 2025 İnternet Sansürü Raporu’nda dikkat çeken bir diğer başlık ise “özel hayatın gizliliği” gerekçesiyle verilen kararlar oldu. Bu gerekçeyle 29 içeriğin erişime engellendiği aktarıldı. Sözkonusu içeriklerin önemli bir bölümünün, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 2023 yılında iptal ettiği kişilik haklarının ihlali gerekçesiyle erişim engelini düzenleyen bu maddeye dayandırıldığına dikkat çekildi.

FreeWebTurkey raporunda yalnızca mahkeme kararları değil, BTK, RTÜK ve SPK gibi düzenleyici kurumlar tarafından verilen erişim engelleri de yer aldı. Buna göre BTK’nin “Yetkilendirme Dairesi kararı” ile yurtdışı mobil operatörlerine ilişkin bir içeriğe erişim engeli getirildiği; RTÜK’ün ise “lisanssız yayın” ve “lisans yükümlülüğü” gerekçeleriyle bazı içerikleri erişime kapattığı belirtildi.