İktidarın zengin göçü hayali

Ülkede emeğiyle geçinmeye çalışan milyonlar, ücretlerinde yapılan yüksek vergi kesintileri ve iğneden ipliğe her kalemde dolaylı vergiler karşısında yaşam mücadelesi verirken iktidarın yeni ekonomi rotası ultra zenginleri Türkiye’ye çekmek oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen torba kanun teklifinin görüşmeleri sırasında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, hükümetin “zengin göçü’’ hedefini açıkladı.

Teklifle yurt dışı kazançlarını Türkiye’ye taşıyanlara yönelik vergi avantajları getiriliyor. Türkiye’ye yeni yerleşen ve son 3 yılda mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin yurt dışından elde ettikleri kazanç ve gelir 20 yıl boyunca Gelir Vergisi’nden istisna tutulacak. Gelir Vergisi Kanunu kapsamındaki istisnadan yararlanan kişilerin, istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

HAYAL ÇOK

Hatipoğlu, komisyonda yaptığı konuşmada ‘zengin göçü’ kavramının tüm dünyada yaygınlaştığını savundu. Özellikle İngiltere’den Körfez ülkelerine yönelen varlıklı aileleri örnek vererek Türkiye’nin de bu yarışa dahil olmak istediğini söyleyen Hatipoğlu “Türkiye'de yaşamalarını ve Türkiye'ye yerleşmelerini, Türkiye'de tüketmelerini arzu ediyoruz” diye konuştu. Toplanan vergilerin yüzde 62’sinin dolaylı vergilerden oluştuğunu belirten Hatipoğlu, “Türkiye'de yaşayacak, tüketecek, gayrimenkul alacak. Dolayısıyla bunlar, nitelikli üst düzey zenginler ya da nitelikli profesyoneller, biz bunların gelmesine uygun ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Bunun ülkemiz için faydalı olacağını değerlendiriyoruz” dedi.

TÜRKİYE’DE YAŞASINLAR

Dünyada zenginleri cezbetmeye dönük farklı uygulamalar olduğunu kaydeden Hatipoğlu “Biz de ülkemizdeki yatırım ortamını iyileştirmek, dünyadaki servetin, sermayenin kalıcı olarak Türkiye'ye gelmesini, Türkiye'de yaşamalarını sağlayacak bir ortamı, vergi ortamını sağlamaya çalışıyoruz, ana konsept bu çerçevede” dedi. Hatipoğlu, “Gelsinler, Türkiye'de yaşasınlar, çocuklarını da getirsinler, mirası da burada bıraksınlar. Makul, onları cezbedecek bir vergi ortamını öngörülebilir bir şekilde sağlayalım arzusundayız” diye konuştu.