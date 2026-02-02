İktidarınız bitti, sandığı getirin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorum’daki mitingde açıklamalarda bulundu. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Özel, "CHP’nin bir an önce erken seçim talebi vardır. Bu ülkede, bu iktidardan yılmış on milyonlar var, yoksullar, işçiler, emekçiler ve emekliler var. Bunun için Erdoğan’a söylüyorum; iktidarınız tükenmiştir, enerjiniz kalmamıştır, bu ülkeye umut olamıyorsunuz. Bunun için daha fazla kaçmadan seçim sandığını getirin" ifadelerini kullandı.

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmalarının Türkiye ayağının bu haftaki durağı Çorum oldu. Çorum Abide Kavşağı’nı dolduran yurttaşlar, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanları lehine sloganlar atarak, iktidarı istifaya davet etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde açıklamalarda bulundu.

Özel, açıklamasında, "Gün gelecek, çok uzun zaman değil, bu kardeşiniz tekrar burada olacak. Seçim için olacak, erken seçim için olacak, Çorum sandığın ucundan tutacak, bunların yakasını bırakmayacak. Size söz veriyorum; bir devri kapatıp bir devri açacağız. Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak" dedi.

DOLANDIRICISINIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in "Lütfen dijital dolandırıcılık paylaşımlarına karşı dikkatli olun" paylaşımına değinen Özel, "Sırf dijital dolandırıcılık olsa neyse! Emeklinin hakkını yiyen sizsiniz, işçileri enflasyona ezdiren sizsiniz, çiftçilere kanundaki desteklemelerini vermeyen sizsiniz, milletin cebinden alıp faiz lobilerine veren sizsiniz, ‘ekonomi iyi olacak’ diye oy toplayıp kemer sıkacaksınız diye seçimden sonra konuşan sizsiniz. Dijital dolandırıcılara dikkat de siyasi dolandırıcılara ne yapacağız. Siz tarihin gördüğü en büyük siyasi dolandırıcılarsınız!" tepkisini gösterdi. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Özel, "CHP’nin bir an önce erken seçim talebi vardır. Bu ülkede, bu iktidardan yılmış on milyonlar var, yoksullar, işçiler, emekçiler ve emekliler var. Bunun için Erdoğan’a söylüyorum; iktidarınız tükenmiştir, enerjiniz kalmamıştır, bu ülkeye umut olamıyorsunuz. Bunun için daha fazla kaçmadan seçim sandığını getirin" dedi.

İstanbul seçimlerinin yinelenmesi için bir kez daha çağrı yapan Özel, "Adayını çıkar, benim adayım belli. Ekrem Başkan için İstanbul’da seçimi yenileyelim. Tek şartım var; eğer senin adayın kazanırsa Ekrem Başkan da yok, o gün ben siyaseti bırakıyorum. Ama İstanbullu bir kez daha bu haksızlığa dur derse, evladını bir kez daha seçerse yakamızdan düşeceksin, erken seçim sandığını getireceksin" diye konuştu.

DEVİR KAPANACAK

Özgür Özel’in açıklamaları şöyle: “Gün gelecek, hem de öyle çok uzun zaman değil, bu kardeşiniz tekrar burada olacak. Seçim için olacak, erken seçim için olacak, Çorum sandığın ucundan tutacak, bunların yakasını bırakmayacak. Size söz veriyorum, bir devri kapatıp bir devri açacağız. Hazır mısınız? Bakan evlatlarının devri bitecek, bu vatan evlatlarının devri başlayacak.

Pijamayı çıkarıp, kumandayı bırakıp, buralara gelirsen. Önde - arkada demeden nereden yol verildiyse oradan gidersen, bu fotoğrafı gösterirsen bir başka evde oturan senden cesaret alacak. Senden umudu kalmamış birisi umut bulacak. Ne zaman ki herkes sokakta ve meydanda olacak; işte o gün seni sömüren, hakkını yiyen, maaşına zam, ürününe fiyat vermeyenler iktidarı kaybedecekler. AK Parti’nin kara düzeni gidecek, yerine halkın iktidarı gelecek.

ŞİMŞEK’E TEPKİ

Şimdi öyle bir noktadayız ki, çok önemli bir uyarı var. Erdoğan’ın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çok kıymetli bir tweet atmış. Hakikaten önemli. Ben de destekliyorum. Diyor ki ‘Lütfen dijital dolandırıcılık paylaşımlarına dikkatli olun.’ Hakikaten buna dikkat edin. Telefonla arayanlara asla onlar diyor diye sakın ha sakın… ‘Telefonu kapatma, bankaya git’, bu işleri duyunca yüzüne kapayın. ‘Bir link geldi, şunun için tıkla’, tıklamayın. Bunlar doğru. Sayın Şimşek’in uyarısı doğru da...

Şimdi Sayın Şimşek’e bir şey söyleyeceğim. Sırf dijital dolandırıcılık olsa neyse. Emeklinin hakkını yiyen sizsiniz. İşçileri enflasyona erdiren sizsiniz.

SEÇİM ÇAĞRISI

Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir an önce erken seçim talebi vardır. Karşımızda kendisine ve yaşına bir şey demem ama şunu hatırlatırım. Sayın Erdoğan ben yaştaydı. O gün de Necmettin Erbakan, 70 yaşındaydı. Ona diyordu ki kendi sesi var, ‘Yaş 70, iş bitmiş’ diyordu Erbakan için. O gün Ecevit 74 yaşındaydı. Ecevit hastalandığında ona şifa dilemek yerine diyordu ki ‘Bırak be adam, ne zaman bırakacaksın, o ölünce mi bırakacaksın?’ Bizim siyasetimizde yaşla dalga geçmek yok. Bizim siyasetimizde başbakan yürüyemiyorsa, ayağı sürtüyorsa onunla alay etmek yok. Bizim siyasetimizde yaşa da makama da saygı var. Ama bu ülkede bu iktidardan yılmış 10 milyonlar var. Yoksullar, işçiler, emekçiler ve emekliler var. Bunun için Erdoğan’a söylüyorum. İktidarınız tükenmiştir. Enerjiniz kalmamıştır.