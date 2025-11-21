''İktidarınızda rant ve yandaş vakıf tutkusu her zaman milletten önce geldi''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, TBMM'de kabul edilen vakıf taşınmazları ve kültür varlıklarına ilişkin yasayla ilgili "İktidarınızda rant ve yandaş vakıf tutkusu her zaman milletten önce geldi. Silivri’de zindanda hukuksuzca tutulan Cumhurbaşkanı adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile ekibi, unuttuğunuz, terk ettiğiniz, ihmal ettiğiniz İstanbul’un hafızalarını binbir emekle onardılar, yeniden yaşama döndürdüler. Uzun süredir yaptığınız tek şey, insanların nefes alabildiği son noktaları bile ellerinden almak. Bunu değiştireceğiz. Sadece siz mi varsınız? Sadece siz mi yaşayabilirsiniz" sözleriyle tepki gösterdi.

Vakıf taşınmazları, kültür varlıkları, tarihi alan yönetimi ve kültür-turizm faaliyetlerinde dijital denetimine yönelik düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yeni düzenlemeyle, vakıf taşınmazları, kültür varlıkları, tarihi alan yönetimi, kamu mülkiyeti, kıyı tesisleri, kültür-turizm faaliyetlerinde dijital denetimi güçlendirmeye ilişkin değişiklikler öngörülüyor.

Değişikliklerle, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ait taşınmazların kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılırken; kültür varlıklarının mazbut vakıfa devri sağlanacak.

''KÜLTÜREL MİRASLAR HALKINDIR''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. "Yaptığınız, yapacağınız bir sonraki seçime kadar, o korkarak kaçtığınız sandık gelene kadar" diyen Zeybek, şunları kaydetti:

"Vakıflar Kanunu değişikliğini Meclis’ten geçirmenize şaşırmadık. İktidarınızda rant ve yandaş vakıf tutkusu her zaman milletten önce geldi.

Silivri’de zindanda hukuksuzca tutulan Cumhurbaşkanı adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile ekibi, unuttuğunuz, terk ettiğiniz, ihmal ettiğiniz İstanbul’un hafızalarını binbir emekle onardılar, yeniden yaşama döndürdüler. Uzun süredir yaptığınız tek şey, insanların nefes alabildiği son noktaları bile ellerinden almak. Bunu değiştireceğiz. Sadece siz mi varsınız? Sadece siz mi yaşayabilirsiniz?

İşin, gücün, hayat mücadelesinin içinde bir an olsun soluklanmaya çalışan ailelerin birkaç saatlik huzurunu dahi hedef almak ucuzluktur, bencilliktir. Biz de buradayız, siz de buradasınız. Kamusal alanlarımızı vakıf adı altında sermaye gruplarının yeni 'fırsat projelerine' dönüştürmenize asla izin vermeyeceğiz. Kültürel miraslar halkındır."