İktidarlarına yakışır eser

AKP iktidarının “havacılıktaki başarı grafiğini yukarıya çekeceğini” söyleyerek açılışını yaptığı Esenboğa Havalimanı üçüncü pistinde büyük bir fiyasko yaşandığı ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 19 Ocak’ta törenle hizmete açılan pistte bugüne kadar tek bir yolcu uçağının dahi iniş-kalkış yapamadığını açıkladı. Pist çevresine dökülen hafriyat nedeniyle seyrüsefer sistemlerinin çalışmadığını belirten Yavuzyılmaz, “Bunun adı kepazeliktir” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ocak ayında düzenlenen “3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni”nde yaptığı konuşmada, “Göreve geldiğimizde Ankara Esenboğa Havalimanı’nın halini biliyorsunuz değil mi? O zaman buradan şehir merkezine gidiş bile hak getire. Hem havalimanını gerçekten halkın yolu haline getirdik hem de buradan şehir merkezine gidişi gerçekten modern bir hale getirdik” ifadelerini kullanmıştı. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise üçüncü piste işaret ederek, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’na yakışır eserleri birbiri ardına milletimizin hizmetine sunuyoruz” demişti.

TEK BİR UÇAK İNMEDİ

Ancak “Türkiye Yüzyılı’na yakışır eser” diye sunulan pistin fiilen çalışmadığı ortaya çıktı. Yavuzyılmaz’ın paylaştığı bilgilere göre, 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 75 metre genişliğindeki, dünyanın en büyük gövdeli uçaklarının inebileceği söylenen piste dört ay boyunca tek bir yolcu uçağı inmedi. Pistten yalnızca 16 Mayıs günü saat 14.07’de bir Cessna 172 tipi eğitim uçağı iniş-kalkış yaptı.

Pistin kullanılamama nedeninin çevresine dökülen yaklaşık 1 milyon metreküplük hafriyat olduğunu söyleyen Yavuzyılmaz’ın açıklamalarına göre, havalimanından çıkan hafriyat, belediyenin döküm sahası yerine doğrudan üçüncü pist çevresine yığıldı. Oluşan dev hafriyat tepeleri nedeniyle seyrüsefer yardımcı cihazlarının sinyal veremediği, yaklaşma sistemlerinin bozulduğu ve uçaklara gönderilen sinyallerin kesildiği belirtildi. Kalibrasyon uçaklarının da pistin güvenli uçuş trafiğine uygun olmadığı yönünde rapor verdiği aktarıldı.

Açıklamasını Bakan Uraloğlu’na seslenerek sonlandıran Yavuzyılmaz, şunları kaydetti: “Gelin, yüreğiniz yetiyorsa, Esenboğa’da 3. pistte buluşalım, birlikte yerinde inceleme yapalım. Ayrıca bu hafriyat kaldırma işini derhal yapmazsanız ve sorumluları görevden almazsanız, sürpriz bir belge açıklıyorum.”

DAHA DA HARCANACAK

Milyonlarca avroluk yatırımın ardından gelinen nokta, AKP’nin yıllardır sürdürdüğü “mega proje” propagandasının yeni örneklerinden biri oldu. Öte yandan iktidar, tartışmalı havalimanı projesine yeni milyarlık yatırımlar planlamayı sürdürüyor. Resmi Gazete’de yayımlanan 2026 Yılı Yatırım Programı’na göre 7 bin metrekare olacağı belirtilen “Esenboğa Havalimanı Yeni VIP Binası” için 2026-2028 yılları arasında 800 milyon TL harcanacak. Yine “PAT Sahaları Onarımı” başlığı altında aynı dönemde 10 milyar TL’lik harcama öngörülüyor.