İl başkanı açıkladı: 41 kişi İYİ Parti’den istifa etti

Şırnak'ta İYİ Parti il başkanı Mehmet Yılmaz İlçi’nin de aralarında olduğu 41 kişi partilerinden istifa etti. 2 buçuk yıldır İYİ Parti Şırnak il başkanlığı görevini yürüten İlçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa ettiğini açıkladı.

İlçi, kendisiyle beraber parti kurullarında yer alan 41 kişinin daha istifa ettiğini duyurdu.

14 Mayıs 2023'teki seçimlerin ardından İYİ Parti'de milletvekili yönetici ve il örgütleri düzeyinde çok sayıda istifa yaşandı.

Son olarak İzmir milletvekili Ümit Özlale'nin istifasıyla İYİ Parti'nin milletvekili sayısı bir buçuk senede 43'ten 30'a düştü.