İl başkanları 25 Kasım'da Esenyurt’ta: Kayyum, asgari ücret, erken seçim

CHP il başkanları, 25 Kasım'da Esenyurt’ta toplanacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı toplantıda gündem erken seçim, asgari ücret ve kayyum olacak.

Toplantının ardından il başkanları, yerine kayyum atanan Ahmet Özer’e ortak destek açıklaması yapacak.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 25 Kasım Pazartesi günü il başkanları, Esenyurt Belediyesi’ne gidecek. Her bölgeden bir il başkanı, Türkiye'nin yedi bölgesini temsilen bir destek konuşması gerçekleştirecek.

ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

CHP lideri Özel de il başkanlarıyla belli aralıklarla yaptığı rutin toplantısını 25 Kasım'da Esenyurt’ta düzenleyecek. Edinilen bilgiye göre, toplantıda öncelikli olarak Esenyurt’taki kayyuma karşı neler yapılabileceğinin değerlendirilecek. CHP lideri Özel'in, “Asgari ücret 30 bin TL olsun” önerisinin de toplantının gündemleri arasında olması beklenirken il başkanları, “Asgari ücret en az 30 bin TL olsun çağrısını yerelde nasıl büyütebiliriz?” sorusuna yanıt arayacak.

PARTİ İÇİ TARTIŞMALAR

Parti içinde yaşandığı savunulan ve “Kurultay çağrısı” ile devam edeceği öne sürülen tartışmalar da ele alınacak. CHP’nin 81 ile başkanının ortak imzasıyla yayımlanan ve “Özgür Özel’e güveniyoruz” mesajını içeren ortak metni anımsatan il başkanlarının aktardığı bilgiye göre, partinin televizyonda, sosyal medyada tartışılmasının önüne geçilecek.