İl Başkanlığı açıkladı: AKP'nin Ankara adayı belli oldu

AKP Ankara İl Başkanlığı, aday tanıtım toplantısı öncesi partinin Ankara adayını duyurdu. Buna göre, AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok oldu.

AKP Ankara İl Başkanlığı, partinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok olduğunu açıkladı.

İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Keçiören Belediye Başkanı Sayın Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti Ankara İl Teşkilatının fedakar üyelerinin katılımıyla 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nda AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın ev sahipliğinde bugün saat 19.00’da düzenlenecek olan toplantıya konuk olacaktır" denildi.

Açıklamada, "Toplantıda seçim öncesi hazırlıklar ve genel değerlendirmeler yapılacak ve toplantı bitiminde de Sayın Altınok, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

ADAY TANITIM TOPLANTISI BUGÜN

AKP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısını bugün düzenleyecek.

Toplantı, perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Aday tanıtım toplantısında Ankara'nın dışında bazı büyükşehirler ve illerin de belediye başkan adayı açıklanacak.