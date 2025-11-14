İl binasında 'dışkı' tartışması: Gürsel Tekin'den açıklama

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanları doğal Cumhurbaşkanı adayıdır, kim olursa olsun makamda oturan bir insana 'Bu aday olur mu olmaz mı' demek bile çok ayıp bir şeydir. Genel başkan potansiyel Cumhurbaşkanı adayıdır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi adayı kim olursa olsun desteklerim. İsim önemli değil, plaka olsun" dedi.

Tekin, gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basın toplantısında konuşan Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e göndermede bulunarak, "Şu anda bizim derdimiz burada bu makamı işgal etmek değil. Zaman zaman hiç Cumhuriyet Halk Partili olmamış, hasbelkader sonradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne dahil olmuş 42 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün kademelerinde görev yapmış bizlere diyor ki, 'E gel seçime katıl' Ben hep seçimle geldim yeğenim. Sen yeni geldin babam. Hoşgeldin, sefa geldin ama biz hep seçimle geldik" idadelerini kullandı.

CHP İL BİNASINA DIŞKI BIRAKILMASI

Tekin, CHP İstanbul İl Binası'nda bir odaya dışkı bırakılmasıyla ilgili de "Söylenebilecek ne varsa dün söyledik. Şu anda soruşturma safhasında. Soruşturma bittikten sonra size daha detaylı bilgiler vereceğiz. Tabii, hem güvenlik kameraları var, aynı zamanda mobeseler var. Yani çok rahatlıkla giriş çıkış tabii tespit edilir. Çünkü ana kapıdan girilmemiş gördüğümüz tablo o, bizim daha çok yangın merdivenlerinin olduğu kapılarda girişler olmuş" dedi.

Gürsel Tekin, şöyle devam etti:

"Biz delege değiliz, oy kullanmamışız partimize yangın düşmüş biz bu yangını söndürmek için uğraşırken çaba sarf ederken parti sözde parti yöneticileri çıkacak ekranlarda bize, hayatında hiçbir yerde kullanamadıkları cümleleri bize kullanacaklar. Biz o zaman anladık ki evet ya biz bu mesele böyle sıradan bir delege meselesi olmaktan çıkmış, büyük bir suç ortaklığıyla karşı karşıya olduğumuzu gördük. Çok şükür dirençliyiz. Hiçbir arkadaşımız boyun eğmedi. Zaman zaman ben bütün bu baskılara rağmen sürekli barışçıl cümleler, çözümden yana cümleler kullanmama rağmen her iki arkadaşım benden daha radikal çıktı. Çok açık söylüyorum, ikisi de burada. Eleştirdiler, 'Başkanım çok yumuşak davranıyorsunuz' Yumuşak davranmamızın tek nedeni var, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini zedelememek için yumuşak davranıyoruz. Şunu beklerdim. Ortada bir dosya var; haklıdır haksızdır, hiç bilmiyoruz. Ne basın, ne medya ne de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi dosyanın içeriğiyle hiç meşgul olmadı. İftiraysa hep beraber mücadele edelim. İçeriğinde birşey varsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini tartıştırmamak adına kimler varsa o suç işlenmişse, suç unsurlarını işleyenler kimlerse partiyle ilişkisini keselim ki partimiz kamuoyunda tartışılmasın. Bu konuda maalesef bu çerçevede bütün arayışımıza rağmen bir uzlaşı yolu bulamadık. Önümüzdeki günlerde inşallah tertemiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin gündemiyle meşgul olabilecek bir duruma getireceğiz."

Tekin, il başkanlığı tartışmalarına yönelik de "Arkadaşlar, çift başlılık diye birşey yok. İyi kötü okuma yazması olan, avukat olmanıza gerek yok, kararı okuduğunuzda çok net olarak görebilirsiniz. Kafayı karıştıran hikaye ne. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklaması. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklaması da doğru bir açıklama. Diyor ki, 'Seçim yapabilirsiniz' ama Yüksek Seçim Kurulu bir mahkeme değil, bir karar organı değil. Aynı seçim kurulu, bakın, Sarıyer Seçim Kurulu 'Seçim yapabilirsiniz' diye izin verdi. Sarıyer Seçim Kurulu kurula da 'Karar defterini emanet ederek kararı siz alabilirsiniz' demiş. Daha ne diyelim. Karar defteri kimde. Karar defterini biz kimden alıyoruz. Seçim Kurulu'ndan alıyoruz. O zaman bu çift başlılık nereden. Elbette tek karar defteri var. Sonuçta o mazbatayla siz kararı alabiliyor musunuz. Alamıyorsanız bunun bir geçerliliği yok. Günün sonunda hani bir deyim var ya, 'Mühür kimdeyse Süleyman odur.' Şu anda bizim derdimiz burada bu makamı işgal etmek değil. Zaman zaman hiç Cumhuriyet Halk Partili olmamış, hasbelkader sonradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne dahil olmuş 42 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün kademelerinde görev yapmış bizlere diyor ki, 'E gel seçime katıl' Ben hep seçimle geldim yeğenim. Sen yeni geldin babam. Hoşgeldin, sefa geldin ama biz hep seçimle geldik. Şimdi geldiğimiz durum nahoş bir durumdur; keşke bu duruma gelmeseydi. Bu duruma getirenlerin mutlak ve mutlak Cumhuriyet Halk Partisi'ne hesap vermeleri lazım" şeklinde konuştu.

Tekin devamla şunları söyledi: "Ayın 2’sinden itibaren demirbaş, araç, gereç, ne varsa hepsini teslim almamız gerekiyordu. Hukuken zaten bizim sorumluluğumuzda. Çünkü aksi bir şey olduğu zaman sorumluluk bizde. Biz hiçbir zaman bir icra yolunu denemedik. Bunu doğru bulmadık. Çünkü iddiamız şuydu; 'Kardeşler arasında kavga yaratmak için gelmedik. Kavgayı sonlandırmak için geldik' dedik. Buna rağmen maalesef başaramadık ve bankalara yazı yazdık. Yazı yazdığımız bankalar adeta sanki telgraf niteliğinde 24 saat içerisinde hepsinin sonuçlarını aldık. Bir banka ısrarla 28 gün. Allah Allah kardeşim, yani burada herşey açık, net. Niye göndermiyorsunuz dediğimizde 'İşte hukuk işleriyle soruyorduk, ona soruyorduk' derken anladık ki bu sorun çıkarıyor ve biz yargı yoluna başvurduk. Bankayı mahkemeye verdik. Tabii, banka hakkında suç duyurusunda bulunduk. Önümüzdeki günlerde yargı kararını verecek."

"GENEL BAŞKAN POTANSİYEL CUMHURBAŞKANI ADAYIDIR"

Tekin, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağın ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanları doğal Cumhurbaşkanı adayıdır, kim olursa olsun makamda oturan bir insana 'Bu aday olur mu olmaz mı' demek bile çok ayıp birşeydir. Günü zamanı gelir kararını alır 'Ben olmak istemiyorum' der o başka birşey ama 'Genel başkan aday olur mu olmaz mı' tartışması doğru bir tartışma değildir. Genel başkan potansiyel Cumhurbaşkanı adayıdır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi adayı kim olursa olsun desteklerim. İsim önemli değil, plaka olsun" dedi. Tekin konuşmasını, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi neresidir biliyor musunuz. Tek kalesi Kırıkkale'dir yüzde 52 oy alıyor. Size şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesini sorsam hepiniz İzmir diyeceksiniz. İzmir'de yüzde 47, Kırıkkale'de yüzde 52 oy aldı. Kırıkkale neresi. AK Parti ve MHP'nin merkezi. Onun için bundan sonraki benim kalem, kişisel olarak bizim, kalesi Kırıkkale olacak."