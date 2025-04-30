İl il 1 Mayıs programları

İşçi ve memur konfederasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında farklı şehirlerde etkinlikler düzenleyecek. İşte il il düzenlenecek etkinlikler...

İstanbul

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından ‘‘Biz kazanacağız’’ sloganıyla yapılan çağrıyla kutlamalar Kadıköy İskele Meydanı'nda yapılacak.

* İstanbul’da bazı sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler 1 Mayıs’ta Taksim’de olacağını duyurdu.

Ankara

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve ATO tarafından yapılan çağrısıyla saat 12:30'da Tandoğan Meydanı'nda buluşulacak.

İzmir

Türk-İş, DİSK, KESK, İzmir Barosu, TMMOB ve İzmir Tabip Odası’nın bir araya gelerek oluşturduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi, Gündoğdu Meydanı'na saat 13.00'e çağrı yaptı.

Bursa

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, Bursa Kent Konseyi, saat 12.30'da Atatürk Stadyum Kütüphanesi önünde toplanacak, Moğolların sahne alacağı konser ise kent merkezinde saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Van

Van'da KESK, TMMOB, DİSK, Van Şoförler ve Otormobilciler Odası ve Van-Hakkari Tabipler Odası tarafından saat 11.00'de Gündoğdu Market Önünden başlayacak olan yürüyüş, 11.30'dan itibaren Musa Anter Parkında düzenlenecek etkinliklerle devam edecek. Etkinlikte; DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, KESK MYK üyesi Döne Gevher Koyun konuşmacı olarak, Arhat ise sanatçı olarak yer alacak.

Malatya

Malatya Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla Emeksiz üst kavşağında saat 11.00'de miting konuşmaları, 12.00 - 13.00 saatleri arasında ise Mustafa Özaslan konseri gerçekleştirilecek.

Burdur

Burdur'da TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, Birleşik Kamu İş, TMMOB, Belediye İş Sendikası, Atatürkçü Düşünce Derneği, Eğitim-İş, Genel Sağlık İş, Türkiye Yol-İş Sendikası, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Tarım-İş, Türk Tabipler Birliği, Emekli Meclisleri Sendikası, Eğitim-Sen, Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası, Koop-İş sendikası, T. Haber-İş Sendikası, saat 11.00'de Çatal Pınar Kavşağı'nda toplanacak, 11.30'da kortej yürüyüşü ile Cumhuriyet Meydanı'na miting için geçiş yapılacak.

Sinop

TÜRK İŞ, DİSK, KESK, Kamu İş, düzenlenecek olan etkinlikler için saat 12.00'de eski otogar mevkiinde toplanacak. Program, 13.00'de Uğur Mumcu Miting alanında devam edecek.

Düzce

Düzce'de 1 Mayıs etkinlikleri saat 09.30'da belediye önünde Türk İş'e bağlı Petrol İş, DİSK'e bağlı Lastik İş ve Birleşik Metal İş, KESK'e bağlı Eğitim Sen ve SES, Birleşik Kamu İş'e bağlı Eğitim İş, Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası toplanacak, saat 10.00-10.15 arası Anıtpark'a doğru yürüyüşe geçilecek.

Rize

Rize'de 1 Mayıs kutlamaları iki ayrı noktada Pazar ve Fındıklı ilçelerinde kutlanacak. Rize Fındıklı’da düzenlenecek olan etkinlik saat 11.30' da Tahiroğlu köprüsünden başlayacak Hayati Aykut parkında sona erecek. Fındıklı'daki etkinliğe Fındıklı Belediyesi, Genel İş Sendikası'na üye belediye işçileri, Eğitim iş, Eğitim Sen, halkevleri, EMEP, CHP, ESP, Fındıklı Ziraat Odası, çay üreticileri ve esnaf odası katılacak.

Rize Pazar’da saat 12.00'de Pazar Stadyumu önünden başlayacak olan 1 Mayıs etkinliği Demokrasi Meydanı'nda yapılacak olan yürüyüş ve etkinliklerle sona erecek. Pazar'daki etkinliğe CHP, SOL Parti, Tek Gıda-İş Sendikası Bölge Temsilciliği, Eğitim-Sen, Eğitim İş, DİSK ÇGD Rize Şubesi, Emekli-Sen, Belediye-İş Sendikası DİSK’e bağlı, Gıda İş sendikası ve çay üreticileri katılacak.

Denizli

Bu yıl Denizli'de etkinlikler Türk iş, DİSK, KESK, Birleşik Kamu İş, TMMOB öncülüğünde, saat 12.00'de Çınar Meydanı'ndaki toplanma ile başlayacak, buradan Ulus Meydanı'na yürüyüş ile devam edecek.

Muğla

1 Mayıs etkinlikleri tertip komitesinde DİSK, KESK, TTB, TMMOB bulunurken, etkinlikler için Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de bulunan Kışla Parkı'nda saat 11.00'de toplanılacak, Atatürk Bulvarı Miting alanına doğru yürüyüşe geçilecek.

Giresun

KESK, DİSK, Birleşik Kamu İş ve Türk İş’ten oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek olan 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinlikleri için saat 11'den itibaren Debboy mevkiinde toplanılacak. Gazi Caddesi'nde yapılacak kortej yürüyüşünün ardından saat 13.30'da Osmanağa Meydanı'nda yapılacak miting ile tamamlanacak.

Mersin

Türk-İş, DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, saat 14.00'te Millet Bahçesi yanında toplanacak. Kortejler buradan saat 15.00'te İnönü Bulvarını takiben Cumhuriyet Alanına yürüyecek. 16.00'da Cumhuriyet Alanında 1 Mayıs bildirisi okunacak. Sanatçı Hüseyin Turan konser verecek. Hak-İş'e bağlı sendikalar da saat 11.00'de Özgür Çocuk Parkında basın açıklaması yapacak.

Artvin

Artvin merkez'de Artvin Demokrasi Platformu çatısı altında bir araya gelen DİSK, KESK, TMMOB, Tüm-Bel-Sen, 78’liler Derneği, SOL Parti, CHP, Halkevleri ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) temsilcilerinden oluşan komite, Atapark’ta saat 12.00 için çağrıda bulundu. Kemalpaşa ve Arhavi'de etkinlik yapan birçok siyasi parti ve sendikalar ise toplanma alanlarının ardından Hopa'daki etkinliklere katılım sağlayacak.

Karabük

Karabük’te KESK ve DİSK’e bağlı sendikalar ve Tüm Emeklilerin Sendikası Karabük Şubesinin destekleri ile 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından hazırlanan programda Karabük’te saat 16.30’da Yenişehir Atatürk Anıtından kortej yürüyüşü başlayacak ardından 17.00’de Hürriyet Caddesinde miting düzenlenecek son olarak 18.00’de aynı caddede müzikler ve halaylar ile 1 Mayıs kutlanacak.

Kırıkkale

Etkinlikler Kırıkkale'de 11.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda KESK, CHP, Alevi Kültür Dernekleri, Türkiye Emekliler Derneği, ADD, TTB, TMMOB, Sosyal Demokrasi Derneği ve Disk Emeli Sen'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

Konya

Konya'da KESK tarafından yapılan çağrıda saat 11.30'da Konya Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda toplanılacağı belirtildi.

Zonguldak

Zonguldak'ta Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, işçi ve memur sendikalarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve siyasi parti temsilcilerinin katılacağı etkinlikler, İstasyon Caddesi'nde saat 11.00'de toplanma ile başlayacak, ardından Ayyıldız Kavşağı üzerinden yürüyüşe geçilecek. Yürüyüşün ardından Madenci Anıtı önünde konuşmalar gerçekleştirilecek ve program müzik dinletisiyle sona erecek.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da etkinlikler Dem Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi'nin çağrısı ile Novada AVM önünde 12:30'da gerçekleşecek.

Yozgat

Yozgat'ta 1 Mayıs programı Hizmet-İş Yozgat Şubesi çağrısıyla saat 11:30'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Gaziantep

Gaziantep’te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programı bu yıl da DİSK, KESK, TMMOB ve Gaziantep Tabip Odası’nın öncülüğünde düzenlenecek miting, İstasyon Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Çorum

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla Piri Baba Parkı Önü Saat 10.30'da buluşacak olan katılımcılar, saat 12.00'de Saat Kulesi Önün'de mitinge katılacak.