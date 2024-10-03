İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden İPA'nın özel ve resmi okul raporuna ilişkin açıklama

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Planlama Ajansınca (İPA) kentteki özel ve resmi lise oranlarıyla ilgili yayımlanan rapor ve buna dayandırılarak yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

İl Milli eğitim Müdürlüğü, İPA tarafından yayımlanan "Eğitim Kurumlarında Özelleşme ve Dönüşümün Eğitim Hakkı Üzerinden Değerlendirilmesi" isimli rapora ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bahse konu haberlerde 'İstanbul'daki özel liselerin, okul sayısı toplamının yüzde 68,10'unu oluşturduğu ve buna rağmen bu özel okulların eğitime katkısının başarıyı artırmadığı' yönünde yanlış ve yanıltıcı içeriklere yer verilmiştir. Söz konusu rapor ve buna dayandırılarak yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini ön planda tutarak, çocukların bütüncül gelişimlerini çok yönlü şekilde desteklemeye büyük bir titizlikle devam ettiği savunuldu.

Açıklamada, İPA'nın "Bu verilere göre, eğitimde özel sektör payındaki artış rant odaklı olmakla birlikte öğrencilerin başarısını da etkilemedi" tespitinin yalan olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla İstanbul'da ilkokul düzeyinde 1609 kurum bulunmakta olup bu kurumların 1067'si resmi, 542'si ise özel okul olup, özel ilkokulların toplam ilkokullar içindeki oranı yüzde 32,86'dır. Özel okullarda eğitim gören öğrencilerin toplam oranı ise yüzde 9,55'tir. Lise düzeyindeki toplam 1682 kurumun 665'i özel okul, 1017'si ise resmi okullardan oluşmaktadır. İstanbul genelindeki özel lise oranı toplam lise içinde yüzde 39,5 olup eğitim öğretim gören öğrenci oranı ise yüzde 15,49'dur."

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İPA'nın 30 Eylül'de yayımlanan raporuna göre, eğitim kurumlarındaki özelleşme ve dönüşen eğitim sisteminin sonuçlarını incelediği rapora göre, 4+4+4 sistemi ve dershanelerin kapatılmasıyla özel okullara yönelim de arttı.

10 yıl içinde özel ilkokul oranı İstanbul’da iki kattan fazla bir yükseliş gösterirken, İstanbul’daki liselerin yüzde 68,10’unu özel liseler oluşturdu. Rapora göre liseden üniversiteye geçişlerde en az 450 puanla kapatan bölümlerin kontenjanlarının büyük bir oranı devlet liselerinden mezun öğrenciler tarafından dolduruldu. Bu verilere göre, eğitimde özel sektör payındaki artış rant odaklı olmakla birlikte öğrencilerin başarısını da etkilemedi.