İl olma şartını karşılayan 24 ilçe belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), il olma kriterlerine sahip ilçeleri açıkladı.

TÜİK tarafından belirlenen kriterlere göre bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için en az 100 bin nüfusa ve il merkezine 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor.

Bu iki şartın yanı sıra ekonomik kriterler de dikkate alınıyor. Buna göre Balıkesir ve Antalya'dan ikişer ilçe il olabilir.

Buna göre il olma kriterlerine sahip 24 ilçe şunları

Yüksekova (Hakkari)

Elbistan (Maraş)

Midyat (Mardin)

Kahta (Adıyaman)

Polatlı (Ankara)

Kozan (Adana)

Ünye (Ordu)

Ergani (Diyarbakır)

Ereğli (Konya)

Lüleburgaz (Kırklareli)

Cizre (Şırnak)

Nazilli (Aydın)

Bandırma (Balıkesir)

Erciş (Van)

Edremit (Balıkesir)

Ereğli (Zonguldak)

Fethiye (Muğla)

İskenderun (Hatay)

Manavgat (Antalya)

Siverek (Urfa)

Çorlu (Tekirdağ)

İnegöl (Bursa)

Tarsus (Mersin)

Alanya (Antalya)