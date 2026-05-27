İl Sağlık Müdürlüğü duyurdu: İstanbul'da 767 kişi kurban keserken yaralandı

İstanbul’da kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 767 kişi hastanelere başvurdu.

Konuya ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, “Kurban Bayramı’nın ilk gününde İstanbul genelinde, kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 767 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur” dedi.

Yaralıların büyük bölümünün taburcu olduğunu belirten Güner, sağlık ekiplerinin bayram süresince kesintisiz şekilde görev başında olacağını kaydetti.

Güner’in açıklaması şöyle:

“Kurban Bayramı’nın ilk gününde İstanbul genelinde, kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 767 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur.

Vatandaşlarımızın büyük bölümü ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiş olup, sağlık ekiplerimiz bayram süresince kesintisiz şekilde görevlerinin başındadır.

Bayram boyunca fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”