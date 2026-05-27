İl Sağlık Müdürlüğü duyurdu: İstanbul'da 767 kişi kurban keserken yaralandı
İstanbul'da kurban keserken yaralanan yüzlerce kişi hastanelik oldu. İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, 767 vatandaşın sağlık kuruluşlarına başvurduğunu açıklayarak yaralıların büyük bölümünün ayakta tedavi edilerek taburcu edildiğini bildirdi.
Güner’in açıklaması şöyle:
“Kurban Bayramı’nın ilk gününde İstanbul genelinde, kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 767 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur.
Vatandaşlarımızın büyük bölümü ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiş olup, sağlık ekiplerimiz bayram süresince kesintisiz şekilde görevlerinin başındadır.
Bayram boyunca fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”
Kurban Bayramı’nın ilk gününde İstanbul genelinde, kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 767 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur.— Doç. Dr. Abdullah Emre Güner (@dr_aemreguner) May 27, 2026
