İl Sağlık Müdürü'nden deterjanla yapılan kahveden zehirlenen Turtura'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Beyoğlu'nda yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanıyla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlenmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün öğlen saatlerinde Ömer Avni Mahallesi'ndeki bir kafede Ayben Özçilingir Turtura'nın (26) zehirlenerek hastaneye kaldırılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, E.Ö'nün (52) kızlarının işlettiği kafede şişelere deterjan koyduğu, Ayben Özçilingir Turtura'nın içtiği kahvenin yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanıyla yapıldığı belirlendi.

Ekipler, kahveyi yapan M.A. (50) ile işletme sahibi S.N.Ö'yü (28) gözaltına aldı.

İşletme mühürlenirken, hastaneye kaldırılan genç kadının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

M.A'nın kahveyi yapması ve Ayben Özçilingir Turtura'nın kafedeyken rahatsızlanması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER'DEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, olaya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"17 Kasım 2025 tarihinde A.Ö.T. isimli hasta, dışarıda kahve içtikten sonra gelişen dilde ödem, nefes darlığı ve epigastrik ağrı şikayetleriyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanemizin acil servisine başvurmuş ve müdahalesi yapılmıştır. Tedavi ve müdahale sürecinde hastada kostik madde alımı şüphesi oluşmasının ardından acil endoskopi yapılmak üzere başka hastaneye sevki kararlaştırılmıştır."

Ancak hasta ve yakınının, sevk için beklemeyerek kendi istekleriyle hastaneden ayrılarak, aynı gün Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisine başvurduğunu belirten Güner, şunları kaydetti:

"Burada ön tetkikleri tamamlanmış ve endoskopi işlemi gerçekleştirilmiştir. Burada yapılan endoskopide hastada mide ve özofagusta hiperemi saptanmıştır. İşlem sonrası solunum yolundaki ödem nedeniyle hasta entübe edilerek yoğun bakımda takibe alınmıştır. Hastamızın bugün genel durumu iyiye gitmekte olup, solunum desteğinden ayrılmış durumda yoğun bakımda takip ve tedavisi devam etmektedir."