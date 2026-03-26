İlaç devinin çoğunluk hisseleri satıldı: “Yok pahasına yabancılara kaptırdık”

Türkiye’nin önde gelen ilaç üreticilerinden Sanovel’in çoğunluk hisseleri İngiltere merkezli yatırım fonu Afendis Capital Management’a devredildi.

Satışa tepki gösteren şirketin eski ortağı Zafer Toksöz, “Yarım yüzyıla yaklaşan birikimle oluşturulan bu değer, ne yazık ki yok pahasına yabancıların eline bırakıldı” ifadelerini kullandı.

Sözcü'nün habere göre; portföyünde Majezik, Lansor, Selectra, Ator, Neruda, Cempes gibi popüler ilaçları bulunduran ve yılda yaklaşık 300 milyon kutu üretim kapasitesine sahip Sanovel’in çoğunluk hisseleri, Londra merkezli yatırım fonu Afendis Capital Management’a satıldı. FDA onaylı tesisleriyle Türkiye ilaç sanayisinin önde gelen firmaları arasında yer alan şirketin devri, sektörde geniş yankı uyandırdı.

HİSSELER İNGİLİZ FONUNA SATILDI

2020 yılında şirketin yüzde 30’u 200 milyon dolar karşılığında uluslararası yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma devredilmişti.

bu hafta ise çoğunluk hisseleri, henüz açıklanmayan bir bedel karşılığında Afendis Capital Management’a satıldı. Satışla birlikte Sanovel’in yönetim yapısında da önemli değişiklikler yaşandı.

Şirketin kurucusu Erol Toksöz 2012’de, eşi Sebahat Toksöz ise 2021’de hayatını kaybetti.

Vefatların ardından kardeşler Zafer Toksöz ile Ahmet Toksöz arasında yüz milyonlarca dolarlık mirasın paylaşımında anlaşmazlık çıktı. Şirketlerin ve taşınmazların devri konusunda anlaşmaya varamayan kardeşler davalık olurken, yaşanan gerginlik şirketin yönetim sürecinde de başarısızlığa neden oldu. Zafer Toksöz’ün daha küçük ölçekli ilaç şirketleri için konkordato talebinde bulunduğu ve iflas sürecine sürüklendiği bilinirken, tartışmalı sürecin ardından Toksöz Grup’un amiral gemisi Sanovel’in çoğunluk hisseleri yabancılara devredildi.

"YOK PAHASINA YABANCILARA KAPTIRDIK"

Şirketin eski ortağı Zafer Toksöz, ağabeyi Ahmet Toksöz’ün gerçekleştirdiği satış işlemine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Toksöz, yönetim kurulu üyeliğinin sona erdiğini duyurduğu açıklamasında, satışı eleştirerek şunları söyledi:

“Bugün yarım yüzyıla yakın bir sürede oluşmuş mükemmel bir değeri maalesef yabancıların eline yok pahasına kaptırmış bulunmaktayız. Türkiye’de neden üçüncü nesile bu tip şirketlerin kalmadığına örnek olarak hep uzmanlar kurumsallaşamamaktan bahseder. Oysa son beş senedir kurumsallaşamamış bir firma nasıl oldu da profesyonellerin elinde değerini korumayı başardı, bu da bir örnek olarak tarihe not düşülsün. Aile fertlerinin hırsa kapılarak, hakkından daha fazlasına elde etme rüyası ile yapılan yanlışlar; bugün gösterdi ki sorun kurumsallaşmada değil miras hukukunda. Kumdan altın yaratan bir neslin kurduğu bu değerler çarçur olurken, maalesef kurucuların mezarda kemiklerinin sızlamasına yol açar, böyle de devam eder gider.”

NE OLMUŞTU?

Kardeşler arasındaki miras kavgasında anne Sebahat Toksöz’ün 250 milyon dolar değerindeki mirası ortaya çıkmıştı.

Miras, İsviçre bankalarında bulunan 32 milyon dolar para, İstinye’de 100 milyon dolarlık gayrimenkul, Zorlu Center’da 100 milyon TL’lik lüks daire ve 100 milyon dolara satışa konulan 260 yıllık Saffet Paşa Yalısı gibi varlıklardan oluşuyordu.

Zafer Toksöz, ağabeyi Ahmet Toksöz’ü annesinin mirasından daha fazla pay alabilmek için varlıkların paylaşımında zorluk çıkarmakla suçlamıştı.