İlaç enjekte edilen hemşire hastane odasında ölü bulundu: Şüpheli erkek serbest bırakıldı

Beylikdüzü'nde bir hastanenin yoğun bakımında yatan dedesinin yanında refakatçi olarak kalan hemşire Selen Bilgin hastanedeki bir odada ölü olarak bulundu. Selen Bilgin'in, erkek arkadaşı olduğu bertilen doktor Fatih A. tarafından koluna enjekte edilen ilaç sonrasında hayatını kaybettiği iddia edildi. Adliyeye sevk edilen Fatih A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgin, birliktelik yaşadıkları belirtilen doktor Fatih A'nın enjekte ettiği iddia edilen ilaç sonrası, refakatçi olarak kaldığı bir özel hastanenin odasında ölü bulundu.

Olay, geçtiğimiz hafta özel bir hastanede meydana geldi. Bir hastanede hemşire olarak çalışan Selen Bilgin, başka bir özel hastanenin yoğun bakımında kalan dedesinin yanına refakatçi olarak gitti. İddiaya göre hastanenin yoğun bakım doktoru olan Fatih A. ile hemşire Selen Bilgin'in bir süredir arkadaş oldukları öğrenildi. Selen Bilgin, pazartesi sabaha karşı hastanedeki bir odada hareketsiz şekilde bulundu. Hemşire Bilgin, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İLAÇ DOKTORUN CEBİNDEN ÇIKTI

Şüpheli olarak değerlendirilen ölüm için başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Hemşire Selen Bilgin'in koluna enjekte edildiği iddia edilen ilaç odada bulunamadı. Yapılan incelemenin ardından ilacın ampulü doktor Fatih A'nın cebinde bulundu.

"SABAH SELEN'İN YÜZÜ MORARMIŞTI"

İfadesi alınan Fatih A, Selen Bilgin ile arkadaş olduklarını ve aralarında ilişki olduğunu iddia ederek, olay gecesi başı ağrıdığı için ağrı kesici ilacı, damar yolu açarak verdiğini söyledi. Sabah uyandığında Selen'i yüzü morarmış olarak bulduğunu iddia eden Fatih A. isimli erkek, ameliyat öncesi kullanılan ilacı ise Selen'in enjekte ettiğini ileri sürdü.

SAVCI TUTUKLAMA TALEP ETTİ, MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Şüpheli olarak ifadesi alınan Fatih A. tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği Fatih A. hakkında adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.